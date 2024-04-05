Вышел трейлер фильма открытия ММКФ с Кристиной Асмус и гусем Гариком

Опубликован трейлер лирической комедии в формате роуд-муви "Обе две".

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Синопсис: "Дерзкая четырнадцатилетняя Глаша живёт с бабушкой в провинции и мечтает стать известным режиссером. После смерти бабушки опеку над девочкой должна взять её старшая авторитарная тётка Валя. Однако свободолюбивая Глаша решает сбежать от неё в Москву к младшей тете - воздушно-романтичной Ане. Правда, девушка не готова взять на себя заботу о своевольной Глаше. По воле обстоятельств, они вместе отправляются в совместное путешествие, которое в итоге изменит их обеих".

В главных ролях: Кристина Асмус, гусь Гарик (гусары, молчать!), Валентина Мазунина и Таисия Калинина.

Режиссёр - Владимир Котт ("Карп отмороженный", "Непослушник", "Непослушник 2", "Непослушники").

В ролях также: Кирилл Кяро, Филипп Бледный, Семен Фурман, Ёла Санько, Дмитрий Блохин и другие.

Фильм откроет грядущий ММКФ, а затем - фестиваль "Виват кино России!" Широкий прокат - с 25 июля.