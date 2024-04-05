Вышел трейлер игрового фильма про малышариков с Хабенским и Боярской

Вышел трейлер игрового фильма по популярному детскому мультсериалу "Малышарики". Это - семейное музыкальное кино, и называется оно "Малышарики. День рождения".

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Главные роли в картине сыграли Константин Хабенский и Елизавета Боярская, сыгравшие папу и маму соответственно.

Синопсис: "Мама и папа только переехали в новый дом и готовятся к празднованию первого дня рождения своей маленькой дочки. Балансируя между работой и семьей, папа впопыхах покупает у необычного продавца в детском магазине подарок, даже не заглядывая в коробку, что в итоге приведет к череде невероятных событий и приключений".

Режиссеры - Оксана Бычкова ("Питер FM", "Нина") и Катерина Савчук ("Малышарики", "Тима и Тома", "Смешарики").

В кино - с 10 октября 2024 года.