Завершились съемки жесткого сериала о тюрьме с Иваном Янковским

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о завершении на Камчатке съёмок восьмисерийной драмы "Аутсорс" с Иваном Янковским в главной роли. Опубликованы новые фото со съёмочной площадки.

© Российская Газета

По сюжету, сотрудники тюрьмы в середине девяностых открывают "бизнес", позволяя родственникам жертв за деньги расправляться с преступниками.

Режиссер-постановщик - Душан Глигоров.

В ролях также: Эльдар Калимулин, Данил Стеклов, Виталий Коваленко, Дмитрий Сумин, Леонид Тележинский, Мила Ершова, Карина Александрова, Даша Котрелева, Дарья Савельева, Елизавета Руфина, Сергей Дьяков, Антон Пахомов, Вадим Сквирский, Сергей Уманов, Евгений Косырев, Василий Бриченко, Дмитрий Сутырин, Ольга Лапшина, Серафима Красникова, Карина Разумовская, Юлия Марченко, Олег Алмазов и другие.

Премьера намечена на следующий год, точной даты нет.