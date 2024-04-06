В кино — «Годзилла и Конг»: чем удивляет новый блокбастер о самых известных монстрах

В параллельный прокат вышел «Годзилла и Конг: Новая империя» Адама Вингарда — очередной блокбастер кинематографической «Вселенной монстров». О самых известных монстрах на свете, проблемах Конга с зубами и розовой Годзилле, а также о том, с чем франшиза подошла к своему десятилетию, рассказывает «Лента.ру».

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Дата выхода: 27 марта

Страна: США, Австралия

Продолжительность: 1 ч 55 мин

Режиссер: Адам Вингард

В ролях: Ребекка Холл, Дэн Стивенс, Кэйли Хоттл, Брайан Тайри Генри

Благодаря вмешательству корпорации «Монарх» вечная вражда Годзиллы и Конга урегулирована. Обезьяна царит внутри Полой Земли, ящер — крушит монстров на поверхности, защищая людей и лишая их объектов культурного наследия уровня собора Святого Петра. Доктор Эндрюсс (Ребекка Холл) воспитывает немую приемную дочь Джиа (Кейли Хоттл), которая когда-то научила Конга языку жестов. Но вот однажды Джиа начинает получать сигналы из Полой Земли. Сперва обнаруживается, что у Конга разболелся зуб — здесь на помощь приходит ветеринар-экстремал Трэппер (Дэн Стивенс). Однако стоматологией проблемы не ограничиваются, так что Эндрюсс, Джиа, Трэппер и примкнувший к ним подкастер-конспиролог Берни (Брайан Тайри Генри) отправляются в новое путешествие к центру Земли.

В этом году кинематографической «Вселенной монстров» (в оригинале — Monsterverse) исполняется десять лет. В 2014-м на экраны вышел фильм «Годзилла», который был не просто очередной попыткой осмыслить образ японского ядерного ящера, но началом целой франшизы. Постановку тогда доверили Гарету Эдвардсу, который шагнул к мир большого Голливуда сразу после малобюджетного фантастического ужастика «Монстры», спродюсированного Тимуром Бекмамбетовым. Таким образом, уже в «Годзилле» была намечена стратегия студии Legendary Pictures: фильмы «Вселенной монстров» отныне доверяли инди-режиссерам, желательно из мира хорроров. Несмотря на трезвый и точный коммерческий расчет, первые картины новой франшизы получались одна другой хуже. Сперва Эдвардс растерялся перед большими возможностями, затем вторая «Годзилла» от автора «Крампуса» Майкла Догерти получилась совсем уж невыносимой. Тем не менее картины окупались, а студия продолжала экспериментировать над форматом и зрителем.

Переломным стал «Конг: Остров черепа», поставленный в промежутке между «Годзиллами» совсем уж безвестным инди-режиссером Джорданом Вот-Робертсом

Картина предлагала кардинально другой подход к подаче Кинг-Конга. Вместо оперных эмоций тяжеловесных метафор — развеселое ретро с Run Through The Jungle в саундтреке и почти пародийными отсылками к «Апокалипсису сегодня». С Вот-Робертсом студия после этого распрощалась, но урок усвоила. Поэтому первый кроссовер титанических ящера и обезьяны отдали Адаму Вингарду. До этого молодой постановщик снял два замечательных малобюджетных хоррора «Тебе конец» и «Гость». Эти фильмы демонстрировали незаурядное чувство юмора и ритма — именно то, чего не хватало разрастающейся мегаломанской киновселенной. В конце концов, перед глазами Legendary был пример Warner Bros., DC и Зака Снайдера, которые совместными усилиями завели Бэтмена с Суперменом в безусловный тупик.

Время возложило на «Годзиллу против Конга» задачу по возвращению зрителя в кинотеатры — фильм вышел весной 2021-го. Картина Вингарда поставленной цели добилась, окупив двухсотмиллионный бюджет. Продолжение автоматически было запущено в разработку. В промежутке, чтобы подогреть интерес к полнометражному фильму, на Apple TV+ вышел сериал «Монарх: Наследие монстров». Там главным аттракционом, впрочем, стали не гигантские кайдзю, а Курт Рассел — жаль, что до большого экрана его герой в итоге так и не добрался. Еще одним сюрпризом стал «Оскар» за спецэффекты для японского фильма «Годзилла: Минус один». К американской франшизе он отношения не имеет, однако интерес к новому фильму все же опосредованно подогрел.

Главная интрига «Новой империи» в том, что уже в заглавии аннулирован главный конфликт: Годзилла больше не против Конга

Примирением чудищ, впрочем, заканчивался уже предыдущий фильм, однако не вполне понятно было, как сценаристы вывернутся, превратив эту точку в эффектное многоточие. Решение в результате оказалось сколь эффектным, столь и предсказуемым: Годзилле и Конгу отныне противостоят разнообразные новые «титаны». По большей части они выглядят злобными двойниками главных героев картины, однако встречаются и сюрпризы — особенно для тех, кто ждал возвращения гигантского мотылька Мотры.

Мы неслучайно назвали монстров «главными героями» — именно они, а не человеческие персонажи здесь держат на себе конфликт и драму, именно им в фильме Вингарда принадлежат лучшие эпизоды

Здесь и обязательный рестлинг, и бессловесные перепалки Конга с вновь обретенными сородичами. Обезьян на сей раз много и на любой вкус: есть маленькие, есть плешивые, есть очень злые. Конг тем не менее не теряется даже на этом фоне. Он действительно великолепно придуман — как с визуальной точки зрения, так и в том, что касается характера. Взгляд, мимика, походка, седая борода и какое-то естественное благородство — очевидно, что король джунглей для «Вселенной монстров» стал таким же стержневым героем, каким был Железный человек для фильмов Marvel.

Годзилла на этом фоне традиционно несколько меркнет. Японский ящер — олицетворение силы и ярости, но только и всего. Эпизоды с его участием связаны исключительно с разрушением архитектурных памятников и напоминают побоища ботов из «Трансформеров». Что же касается людей, то Вингард логичным образом отвел им чисто вспомогательную функцию, так что ходульно прописанных персонажей спасают только хорошие актеры.

За дуэтом Ребекки Холл и Дэна Стивенса приятно наблюдать, она — без пяти минут Лара Крофт, он — остепенившийся Эйс Вентура. Большего, чем быть обаятельными, здесь не требуется, и с этой задачей оба справляются замечательно

Распределив роли и расставив приоритеты, Вингард с удовольствием превращает это идиотское по определению зрелище в развернутый оммаж кинематографу восьмидесятых. За кадром воют синтезаторы и группа Kiss, Годзилла обзаводится розовыми шипами на хребте — «Новая империя» в лучшие моменты похожа на мультфильм, что неудивительно, учитывая, что среди сценаристов значится автор «Шрека» и «Аладдина» Терри Россио.

«Новую империю», пожалуй, легко дежурно отругать за недостаток новых идей и излишне старательную эксплуатацию стандартных сюжетных ходов, за нелепый сюжет и картонных персонажей. Однако так же легко и спасовать перед завораживающими сражениями многоэтажных (вернее, размером с небоскреб) метафор. Конг — ожившая сила природы, Годзилла — наказание нерадивому человечеству за чудовищные эксперименты с материей. И в том, что людям в этой коммуникации отведена роль наблюдателей, тоже есть что-то неуловимо точно попадающее в так называемый дух времени.

Фильм «Годзилла и Конг: Новая империя» (Godzilla x Kong: The New Empire) можно увидеть в некоторых российских кинотеатрах