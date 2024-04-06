В Мурманске состоялась премьера психологического триллера "Туман"

В Мурманске прошла премьера психологического триллера "Туман", который снимался в известном среди туристов поморском селе Териберке и получил 24 награды на международных кинофестивалях. Об этом сообщили "РГ" в Центре развития кинопроизводства Мурманской области.

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Режиссер картины Наталия Гугуева рассказала, что задумала снять этот фильм во время кинофестиваля "Северный характер", на который она приезжала как участник с документальным фильмом о летчиках палубной авиации.

Согласно сюжету картины, кинооператор Настя отправляется на труднодоступную метеостанцию вместе с метеорологом Андреем, чтобы самостоятельно расследовать исчезновение со станции семейной пары сотрудников. В результате она понимает, что Андрей причастен к исчезновению этой пары. Но и Андрей вдруг обнаруживает связь Насти с исчезнувшими людьми. На далеком острове, среди суровой арктической природы, вдали от всех герои фильма глубоко погружаются в свой внутренний мир, пытаясь понять и разрешить свои самые важные и мучительные проблемы жизни.

Во всероссийский прокат кинофильм выйдет 11 апреля. Главные роли в фильме играют Ольга Красько и Евгений Харитонов.