В Архангельске снимают мультфильм о детстве адмирала Николая Кузнецова

Документальный мультфильм "Кузнецов. Родное прошлое" о детских годах адмирала Николая Кузнецова снимают в Архангельске. Как рассказал ТАСС автор мультфильма Василий Подойницын, в основе истории - воспоминания адмирала из автобиографии "Накануне".

"В июле 2024 года студия "Северный огонь" выпустит документальный мультфильм о детстве адмирала Кузнецова. Штучная авторская анимация перенесет вас в маленькую деревню Архангельской области и покажет, как ранние годы крестьянского мальчика превратились в неожиданную и пронзительную зрелость выдающегося моряка. В основе истории - воспоминания адмирала из автобиографии "Накануне", - сказал Подойницын.

По сюжету крестьянский мальчик мечтает о море, и его судьба складывается совсем не так, как должна была. Одной из съемочных площадок стал городской комплекс музея-заповедника "Малые Корелы". В работе над мультфильмом принимают участие актеры Архангельского молодежного театра и театра драмы имени М. В. Ломоносова, артисты Поморской артели и фольклорно-этнографического театра "Новиця". Сцены деревенской жизни снимаются в технике ротоскопирования (фотоперекладки): кадры с реальными людьми и элементами декораций обрисовываются и превращаются в анимацию.

Мультфильм создается при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Архангельской области.

Николай Кузнецов (1904-1974) - адмирал флота Советского Союза. Родился в деревне Медведки (сейчас Котласский район Архангельской области). Накануне нападения Германии на СССР принял действенные меры по повышению боеготовности флотов, а в ночь на 22 июня 1941 года отдал приказ о приведении флотов в полную боевую готовность, что позволило избежать потерь кораблей и морской авиации.