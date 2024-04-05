Гран-при кинофестиваля "Свидание с Россией" получил фильм про СВО "Сила"

Мероприятия всероссийского кинофестиваля "Свидание с Россией. Сибирский характер", который в 2024 году впервые прошел в Омской области, посетили более 8 тыс. человек. Как сообщила пресс-служба правительства Омской области, Гран-при фестиваля получил документальный фильм о специальной военной операции "Сила".

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"8 тыс. омичей посетили мероприятия фестиваля, которые проходили в Омске и трех районах Омской области на 25 площадках. Мы надеемся, что это был лишь первый шаг фестиваля "Свидание с Россией", и он продолжит свой марш на омской земле в будущем", - приводит пресс-служба слова министра культуры Омской области Юрия Трофимова.

Жюри просмотрело 46 представленных на фестивале фильмов и вручило Гран-при документальной ленте о специальной военной операции "Сила" режиссера Екатерины Китайцевой. Также в номинации "Час мужества" эксперты отметили режиссерскую работу Ульяны Герасимовой, снявшей фильм "На фронт". Эта же лента удостоена специального приза Российского государственного архива кинофотодокументов как фильм, достойный государственного хранения. Диплом "За создание образов героев специальной военной операции" вручен авторам документальной ленты "Звезда замполита", призы за лучшую операторскую работу получили Матвей Сидоров, Марина Миронова за фильм "Театр на линии фронта".

Среди научно-популярных фильмов специальными дипломами награждены ленты "Николай Дроздов в мире животных и в мире людей" и "Ямал. По следу овцебыка". Приза "За лучшую операторскую работу" удостоен оператор Игорь Давыдов за фильм "Зрительная полоса", награда "За лучшую режиссерскую работу" вручена создателям ленты "Мой папа космонавт".

В номинации игровые полнометражные фильмы была отмечена операторская работа Игоря Токарева в ленте "Суворовец 1944". Приз "За лучший сценарий" вручен создателям фильм "Катя-Катя". Эту картину отметили и в номинации "За лучшую женскую актерскую работу" - награду получил актерский дуэт Оливии Козловой и Янины Загорской. Среди мужчин приз вручен актерскому дуэту Ивана Янковского и Владимира Левченко, снявшемуся в фильме "Плакать нельзя" режиссера Натальи Назаровой. Эта же лента удостоена награды "За лучшую режиссерскую работу".

Фестиваль прошел в Омске с 2 по 5 апреля при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, его организаторы - правительство Омской области, мэрия Омска, некоммерческое партнерство содействия развитию кино и туризма "КиТ".