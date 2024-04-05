Лучшие фильмы-катастрофы: самые интересные картины с высоким рейтингом

Фильмы-катастрофы по праву занимают место в списке самых зрелищных жанров кино. В центре сюжета таких картин — природные или техногенные бедствия, для изображения которых требуются масштабные спецэффекты, качественная графика и огромное количество массовки. Фильмы-катастрофы могут рассказывать об угрозе, нависшей над целой цивилизацией, или об отдельной группе людей, которая пытается противостоять стихии — глобальному потеплению, зомби-вирусу, цунами и так далее. К этому жанру можно отнести и романтичный «Титаник», и полный едкого сарказма «Не смотрите наверх», который номинировался на премию «Оскар» в 2022 году, и российскую драму «Метро». «Лента.ру» делится подборкой фильмов-катастроф разных лет и без спойлеров рассказывает об их сюжете.

© Кадр: фильм «День независимости»

И грянул шторм

Год выхода: 2016

Оригинальное название: The Finest Hours

Режиссер: Крэйг Гиллеспи

Жанр: боевик, драма, триллер

Возрастное ограничение: 18+

Длительность: 1 час 57 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.0

Рейтинг IMDb: 6.7

В главных ролях: Крис Пайн, Кейси Аффлек, Бен Фостер, Эрик Бана

Сотрудник береговой охраны Бернард Веббер (Крис Пайн) отправляется с опасной миссией по спасению экипажа грузового судна, которое попало в шторм. От этой идеи его пытается отговорить возлюбленная Мириам (Холлидей Грейнджер): небольшая лодка береговой охраны может не выдержать резких погодных изменений.

Вместе с командой Веббер продолжает спасательную миссию — ему предстоит не только эвакуировать выживших с тонущего корабля, но и вернуться домой к любимой.

Фильм-катастрофа основан на реальных событиях, произошедших в США в 1952 году. Тогда корабль «Пендлтон» буквально разорвало пополам из-за шторма, и береговой охране пришлось эвакуировать экипаж судна.

Пылающее море

Год выхода: 2021

Оригинальное название: Nordsjøen

Режиссер: Йон Андреас Андерсен

Жанр: триллер, боевик

Возрастное ограничение: 18+

Длительность: 1 час 44 минуты

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.7

Рейтинг IMDb: 6.3

В главных ролях: Кристин Торп, Хенрик Бьельланд, Рольф Ларсен и другие

Норвежский фильм-катастрофа о разрушительной аварии в Северном море.

Из-за мощного взрыва огромная нефтедобывающая платформа полностью уходит под воду. По официальной версии, причиной аварии стала просадка грунта, однако группа ученых под руководством Софии (Кристин Торп) быстро выясняет, что проблема гораздо серьезнее. На дне Северного моря образовался крупный разлом, который может спровоцировать еще более масштабную катастрофу.

С соседних нефтедобывающих платформ начинают эвакуировать сотрудников, однако возлюбленный Софии Стивен (Хенрик Бьельланд) попадает в ловушку на одной из них. Героиня отправляется в эпицентр аварии, чтобы спасти любимого — выбираться оттуда придется по разлившемуся в море нефтяному пятну, которое может вот-вот загореться.

Послезавтра

Год выхода: 2004

Оригинальное название: The Day After Tomorrow

Режиссер: Роланд Эммерих

Жанр: фантастика, триллер, приключенческая драма

Возрастное ограничение: 12+

Длительность: 2 часа 4 минуты

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7

Рейтинг IMDb: 6.5

В главных ролях: Деннис Куэйд, Джейк Джилленхол, Эмми Россум, Дэш Майок

Жителям Земли угрожает смертельная опасность: из-за глобального потепления в мире неожиданно происходят масштабные катаклизмы. Пока одна часть планеты страдает от смерчей и торнадо, другую затапливают ливни и разрушают мощные штормы. Ученый-климатолог Джек Холл (Деннис Куэйд) пытается предупредить правительство США еще об одной угрозе — он уверен, что глобальное потепление может привести к возникновению нового ледникового периода. Власти не верят Холлу: по их данным, климат должен стать теплее, а о резком похолодании и речи быть не может.

Однако климатолог оказывается прав — Нью-Йорк начинают заливать дожди и сильные волны, а вскоре город оказывается погребен под слоем льда. Минусовые температуры делают его непригодным для жизни, и власти США понимают, что уже не успеют эвакуировать оттуда людей — вместо этого они занимаются спасением жителей южных штатов.

Люди, которым все же удалось выжить в мегаполисе, пытаются укрыться от наступивших холодов — среди спасшихся оказывается и сын Джека Сэм (Джейк Джилленхол). Климатолог отправляется в замерзший Нью-Йорк — ему предстоит преодолеть несколько штатов, чтобы спасти своего ребенка. В это время Сэм с друзьями выживает в мире льда и снега.

Идеальный шторм

Год выхода: 2000

Оригинальное название: The Perfect Storm

Режиссер: Вольфганг Петерсен

Жанр: боевик, триллер, приключенческая драма

Возрастное ограничение: 18+

Длительность: 2 часа 10 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.3

Рейтинг IMDb: 6.5

В главных ролях: Джордж Клуни, Марк Уолберг

Основанная на реальных событиях история о людях, которые оказываются бессильны перед бушующей стихией.

Капитан рыболовного судна «Андреа Гейл» Билли Тайн (Джордж Клуни) собирает экипаж, чтобы отправиться в море на промысел. Несмотря на то что рыболовный сезон почти подошел к концу, члены экипажа соглашаются отправиться за уловом — им всем нужны деньги, чтобы решить собственные проблемы.

Поначалу рейс «Андреа Гейл» оборачивается провалом, однако капитан убеждает отчаявшихся подчиненных, что впереди их ждет много рыбы. Команда соглашается пройти через грозу и добраться до добычи — в итоге экипажу удается заполучить крупный улов, однако морозильная камера на судне выходит из строя. «Андреа Гейл» должна как можно скорее вернуться в родной порт, чтобы рыба не успела испортиться. Но обратный путь будет непростым — чтобы добраться до дома, экипажу судна придется пройти через мощный шторм.

Дневной свет

Год выхода: 1996

Оригинальное название: Daylight

Режиссер: Роб Коэн

Жанр: боевик, триллер, приключенческая драма

Возрастное ограничение: 12+

Длительность: 1 час 54 минуты

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.0

Рейтинг IMDb: 5.9

В главных ролях: Сильвестр Сталлоне, Эми Бреннеман, Вигго Мортенсен, Дэн Хедайя

Фильм-катастрофа о замурованных в подземном тоннеле людях. В роли главного героя, который пытается всех спасти, — Сильвестр Сталлоне.

В подводном автомобильном тоннеле, по которому можно добраться до Нью-Джерси, происходит мощный взрыв — сбегающие от полиции преступники врезаются в конвой грузовиков, перевозящих токсичные отходы. Из-за взрыва входы и выходы в тоннель заблокированы, а внутри замурованы больше десяти людей: среди них семейная пара с ребенком, пожилые и даже уголовники, которых в момент аварии перевозили по тоннелю.

Спасти людей от неминуемой гибели решает таксист Кит Латура (Сильвестр Сталлоне). Раньше он работал спасателем, однако в свое время его приказы привели к гибели подчиненных. Теперь у Латуры появляется шанс искупить свою вину — ему нужно как можно быстрее проникнуть в заваленный тоннель и вывести оттуда всех выживших.

День независимости

Год выхода: 1996

Оригинальное название: Independence Day

Режиссер: Роланд Эммерих

Жанр: фантастика, приключенческий боевик

Возрастное ограничение: 12+

Длительность: 2 часа 25 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.6

Рейтинг IMDb: 7.0

В главных ролях: Уилл Смит, Джефф Голдблюм, Билл Пуллман, Мэри Макдоннелл

Один из лучших фильмов-катастроф всех времен с Уиллом Смитом в главной роли. Любители жанра смогут насладиться творящимся на экране апокалипсисом и понаблюдать за противостоянием человечества и жестоких космических монстров.

Утром 2 июля, за два дня до Дня независимости в США, к Земле приближается огромный инопланетный корабль. Американское правительство старается успокоить напуганных граждан, однако уже вечером становится понятно, что пришельцы настроены далеко не миролюбиво. Всего за одну ночь инопланетный флот атакует все крупные города планеты: под угрозой полного уничтожения оказываются Москва, Лондон, Пекин, Нью-Йорк и другие мегаполисы.

Попытки атаковать пришельцев заканчиваются провалом — защитное поле делает захватчиков неуязвимыми даже для ядерного оружия. Однако у пилота Стивена Хиллера (Уилл Смит) получается обезвредить один из вражеских кораблей, судно разбивается о скалы в Большом каньоне.

Единственный шанс землян остановить космическую угрозу — проникнуть на главный корабль пришельцев и отключить его защитное поле с помощью специального компьютерного вируса. Чтобы выполнить опасную миссию и спасти Землю, Хиллер вместе с ученым Дэвидом Левинсоном (Джефф Голдблюм) отправляется в космос.

Пекло

Год выхода: 2007

Оригинальное название: Sunshine

Режиссер: Дэнни Бойл

Жанр: фантастический триллер

Возрастное ограничение: 18+

Длительность: 1 час 47 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.3

Рейтинг IMDb: 7.2

В главных ролях: Киллиан Мерфи, Хироюки Санада, Роуз Бирн, Мишель Йео, Крис Эванс

В 2057 году земляне оказываются на грани вымирания — Солнце погибает, и его тепла больше не хватает для того, чтобы поддерживать жизнь на планете. Единственный шанс спасти цивилизацию — отправить на Солнце ядерный заряд, который заставит светило разгореться вновь.

Опасное задание поручают команде космического корабля «Икар 2» во главе с капитаном Кенейда (Хироюки Санада). Экипаж состоит из семи человек: физика, компьютерного специалиста, пилота, ботаника, навигатора, связиста и психолога. Миссия длится уже 16 месяцев — за это время «Икар 2» уже практически достиг Солнца.

Когда корабль проходит мимо Меркурия, экипаж получает сигнал бедствия с другого космического судна — «Икара 1», который семь лет назад покинул Землю с аналогичной миссией, но пропал без вести. Команда решает откликнуться на зов о помощи, чтобы выяснить, что на самом деле случилось с их предшественниками. «Икар 2» меняет курс — это решение становится роковой ошибкой не только для экипажа, но и для всей Земли.

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