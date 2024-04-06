Disney обновила график релизов с датами выхода фильма по «Мандалорцу», «Трона 3» и «Моаны»
Кинокомпания Disney обновила график своих крупных релизов в ближайшие годы. Студия отложила выход шпионского триллера «Любитель» с Рами Малеком до 11 апреля 2025 года (вместо ноября 2024-го) и ремейка «Моаны» с Дуэйном Джонсоном до 10 июля 2026 года (вместо июня 2025-го).
Кроме того, в корпорации назвали сроки выхода своих блокбастеров — «Трон: Арес» с Джаредом Лето выйдет в следующем октябре, а «Мандалорец и Грогу» и «История игрушек 5» — в мае и июне 2026-го соответственно.
Обновлённый график релизов фильмов Disney
- Обновлённый график релизов фильмов Disney
- «Любитель» — 11 апреля 2025 года
- «Трон: Арес» — 10 октября 2025 года
- «Мандалорец и Грогу» — 22 мая 2026 года
- «История игрушек 5» — 19 июня 2026 года
- Ремейк «Моаны» с Дуэйном Джонсоном — 10 июля 2026 года.
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