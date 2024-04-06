Десять зрелищных фильмов про самураев

Новый проект стал настоящим хитом, и мы собрали подборку лучших картин о бесстрашных воинах.

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После выхода первых же двух серий проект назвали новой «Игрой престолов». И действительно — и зрители, и критики приняли сериал более чем благосклонно. В последнее время жанр самурайских фильмов незаслуженно забыт, а «Сёгун» – удачная и зрелищная попытка вернуть былой интерес.

«Сёгун», США, 2024 год

Жанр: приключения, драма.

Режиссёр: Фред Туа, Джонатан ван Тюллекен, Шарлотта Брандстром.

Главные актёры: Хироюки Санада, Космо Джарвис, Анна Саваи, Таданобу Асано.

Возрастные ограничения: 18+

На протяжении 10 серий рассказывается история английского штурмана Джон Блэкторна, корабль которого терпит крушение у берегов Японии. Ему предстоит пройти путь от узника до первого иностранца, посвящённого в самураи.

Вторая экранизация одноимённого романа Джеймса Клавелла получилась зрелищной и довольно жестокой. Политические интриги, заговоры, казни (будьте готовы к тому, что в тот период японцы славились изощрёнными методами пыток, а в сериале всё показано довольно натуралистично).

«Сёгун», США, Япония, 1980 год

Жанр: драма.

Режиссёр: Джерри Лондон.

Главные актёры: Ричард Чемберлен, Тосиро Мифунэ, Ёко Симада.

Возрастные ограничения: 16+

Первая экранизация романа Джеймса Клавелла. У персонажа Джона Блэкторна существовал реальный прототип — английский штурман Уильям Адамс. Но его корабль не терпел крушение, он добровольно посетил Страну восходящего солнца. Однако японское правительство не позволило Адамсу вернуться на родину. Здесь англичанин времени даром не терял, со временем он дослужился до советника сёгуна Токугава Иэясу, занялся строительством кораблей, которые могли преодолевать дальние расстояния. За свои заслуги Адамс, получивший имя Миура Андзин, был посвящён в самураи. В Англию бывший штурман так и не вернулся.

Фильм снят по мотивам знаменитой японской легенды. Согласно ей 47 самураев поклялись отомстить за смерть своего господина даймё Асано Такуми-но-Ками Наганори, которого казнили по ложному доносу. 47 воинов несколько лет строили план мести заклятому врагу — аристократу Кире Ёсинака. В Японии это предание считается символом преданности. Тысячи японцев посещают могилы самураев каждый год 20 марта.

Конечно, в экранизации много вольностей. Например, главного героя — сироты-найдёныша Кая, которого сыграл Киану Ривз, в легенде нет и в помине. Как и ведьмы, колдовства и драконов. Но всё же это главные украшения фильма, которые превратили его в фэнтези. Несмотря на то что о картине критики отзывались не очень лестно, кино нашло признание у зрителей. Так же, как и в предании, Асано оказывается преданным своим соперником. Околдованный чарами ведьмы — приспешницы врагов, Асано необдуманно совершает покушение на Киру.

Верховный суд в лице сёгуна приговаривает самурая к казни, а его охрану из 47 ронинов распускает. Но воины не простят врагу смерть господина. Год спустя самураи собираются вместе, чтобы отомстить Кире. Кстати, в 2022 году вышел фильм «Клинок 47 ронинов». Действие происходит уже в современном мире, 300 лет спустя. Прежних актёров в касте нет, зато есть Марк Дакаскос. Но, увы, даже он не смог вызвать интерес к продолжению.

«Последний самурай», США, Новая Зеландия, Япония, 2003 год

Жанр: боевик, драма.

Режиссёр: Эдвард Цвик.

Главные актёры: Кэн Ватанабэ, Том Круз, Коюки, Уильям Этертон.

Возрастные ограничения: 18+

Действие фильма происходит в Японии в 1868-1889 годах в период Революции Мэйдзи. Фактически император Японии не имел полной власти, страной управляли военачальники — сёгуны. Тогда императорское правление совершило попытку отказаться от самурайской системы и сёгунатов, чтобы полностью получить власть над страной. Реформы вызвали негодование у сёгунов, что привело к гражданской войне, именуемой «Войной года земляного Дракона».

Американского капитана Нэйтана Олгрена отправляют обучать крестьян, которые должны стать солдатами японской императорской армии и дать отпор повстанцам-самураям. Но бывшие работники полей не готовы к войне, и в ходе первого же сражения отряд Олгрена оказывается разбитым, а самого капитана самураи берут в плен. Здесь американец не только познаёт культуру и устав самураев, но и встаёт на сторону бывших врагов. Против пехоты повстанцев выступает вооружённая гаубицами и картечницами императорская армия. Но самураи готовы биться до последнего.

Загадочный киллер по кличке Пёс-призрак (его играет Форест Уитакер) когда-то был спасён итальянским мафиози. В благодарность наёмный убийца становится его подручным, безоговорочно выполняя все поручения. Пёс-призрак считает себя истинным самураем и живёт согласно бусидо — кодексу воинов. Однажды, выполняя очередное задание мафии, Пёс-призрак совершает ошибку, и теперь он становится главной целью.

«Затоiчи», Япония, 2003 год

В оригинале имя главного героя звучит как Дзатоити. Для японцев он своего рода мифический народный герой, борец за права обездоленных, спаситель обиженных. Правда, персонаж выдуманный — его придумал писатель и историк Кан Симодзава ещё в 1948 году.

Дзатоити — слепой массажист-костоправ, нищий бродяга, который путешествует по стране, зарабатывая на жизнь пением, иглоукалыванием, игрой в кости. При нём всегда скудный скарб и трость. Однако никто не догадывается, что безобидный калека на самом деле искусный фехтовальщик, а его трость — это острый клинок. С помощью него Дзатоити вершит правосудие, спасает людей и убивает злодеев. Кстати, киноверсия Такеши Китано про слепого героя не первая. Известный японский актёр Синтаро Кацу сыграл в 26 фильмах про Дзатоити в период с 1962 по 1989 год!

«Красное солнце», Франция, Италия, Испания, 1971 год

Первоклассный вестерн с шикарным актёрским составом. Во время ограбления поезда похищен ценный самурайский меч, который предназначался в дар американскому президенту. Самураю Куроду даётся всего неделя, чтобы вернуть драгоценность, иначе по велению сёгуна воин в случае неудачи должен сделать себе харакири. Напарником самурая становится гангстер Линк Стюарт (Чарльз Бронсон) — у него свои счёты с главарём банды Гошем (его играет Ален Делон).

«Красное солнце» снискал успех во многих странах мира, а на Тосиро Мифунэ посыпались предложения от голливудских режиссёров. Джордж Лукас видел его в роли Оби-Вана Кеноби в четвёртом эпизоде «Звёздных войн». Но Мифунэ диагностировали заболевание сердца, поэтому он был вынужден отказаться от карьеры актёра.

«Семь самураев», Япония, 1954 год

Жанр: боевик, драма.

Режиссёр: Акира Куросава.

Главные актёры: Тосиро Мифунэ, Такаси Симура, Кэйко Цусима.

Возрастные ограничения: 16+

Идею этого фильма Акира Куросава вынашивал несколько лет. Сценарий претерпел изменения не один раз, а итоговая версия растянулась аж на четыре часа. Режиссёр скрепя сердце урезал при монтаже некоторые сцены. Но всё равно фильм поделил на две части.

Именно «Семь самураев» стали шаблоном для множества ремейков: самый известный из них — это «Великолепная семёрка». По сюжету бедные крестьяне, уставшие от разорительных набегов бандитов, нанимают в качестве защитников семерых отважных самураев. Они дают бой жестоким головорезам и ценой собственной жизни защищают маленькую деревню.

Жанр: боевик.

Режиссёр: Такаси Миике.

Главные актёры: Кодзи Якусё, Такаюки Ямада, Юсукэ Исэя.

Возрастные ограничения: 18+

Это ремейк одноименного японского фильма 1964 года, однако современная версия ни в чём не уступает и даже, наоборот, получилась зрелищнее и напряжённее. Картина Такаси Миике (а он прославился в первую очередь фильмами ужасов, сняв скандальную и очень кровавую «Кинопробу» и жуткий «Один пропущенный звонок») получила массу кинопремий и вошла в десятку лучших самурайских фильмов.

Действие происходит в 1844 году. Жестокий брат сёгуна практически прибрал к рукам всю власть в стране. Япония на грани хаоса и разорения. Тогда советник сёгуна нанимает 12 самураев — вместе они строят план, как свергнуть тирана-правителя и установить мир.

«Убийца сёгуна», Япония, 1980 год

Жанр: боевик.

Режиссёр: Роберт Хьюстон, Кэндзи Мисуми.

Главные актёры: Томисабуро Вакаяма, Акихиро Томикава, Каё Мацуо.

Возрастные ограничения: 12+

Этим фильмом вдохновился сам Квентин Тарантино, снимая культовую дилогию «Убить Билла». Преданный своим хозяином самурай теряет супругу и дом. В живых чудом остаётся его совсем ещё маленький сын. Самурай вооружается мечом, сажает малыша в шипованную коляску и отправляется мстить убийцам. Его главная цель — предатель-сёгун.

Фильм снят по известной манге «Одинокий волк и его ребёнок», всего вышло шесть частей о скитаниях изгоя-самурая. Главную роль сыграл Томисабуро Вакаяма — японский актёр и мастер восточных единоборств. Несмотря на далёкие 80-е годы и отсутствие спецэффектов, боевые сцены сняты очень зрелищно, а по количеству бутафорской крови боевик может смело потягаться с не менее кровавым «Убить Билла».