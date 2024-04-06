Фильм «Падение империи» выходит в кинотеатрах России 11 апреля

Режиссёр и сценарист Алекс Гарленд представил свое видение недалекого будущего Америки. В картине, которую сам Гарленд позиционирует, как жанр катастрофы, на самом деле смешались все остальные: фантастика, хоррор, антиутопия, и, конечно, не обошлось без мелодрамы.

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Лента рассказывает о том, что бывает, когда к власти в стране приходит диктатор. Три штата отправляются штурмовать Белый дом, власть там, где она плохо лежала, захватывают временщики, страну захлестывает волна криминала и погромов.

Во всем этом хаосе пытается выжить группа журналистов, которая зачем-то хочет взять интервью у президента государства, которого вот-вот не станет на карте мира. Однако пробраться через всю страну становится чрезвычайно сложно, поскольку даже галлон бензина ценится на вес человеческой жизни.

Разумеется, картина переполнена спецэффектами и душераздирающими сценами, которые разыгрываются среди простых граждан на фоне крушения мироздания. Со всем этим автор фильмов "28 дней спустя" и "Аннигиляция" Гарленд мастерски справляется. Главную роль героической журналистки сыграла Кирстен Данст.