Кинокомпания «Наше кино» опубликовала тизер-трейлер драматического фильма «Мой любимый чемпион». В ролике показали побег главной героини вместе со своим верным конём.

Видео доступно на YouTube-канале «Наше кино». Права на видео принадлежат «Наше кино».

Сюжет рассказывает о 13-летней девочкой Саше, которую не понимают ни одноклассники, ни мама. Её лучший друг — строптивый конь по имени Джонатан. Он напоминает героине об отце, однако другие члены семьи считают животное обузой. И только бабушка готова на любые безрассудства, чтобы поддержать Сашу в стремлении сохранить лошадь.

В актёрский состав вошли Василиса Коростышевская, Екатерина Вилкова, Людмила Артемьева, Илья Любимов, Егор Бероев, Виталий Хаев, Наталья Тетенова, Дмитрий Колчин, Татьяна Орлова, Екатерина Федулова и другие. Режиссёром выступил Александр Данилов.

Премьера ленты «Мой любимый чемпион» состоится в кинотеатрах России 27 июня.