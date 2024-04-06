Вышел новый трейлер аниме «Моя Геройская Академия: Ты следующий»

Вышел новый трейлер полнометражного аниме «Моя Геройская Академия: Ты следующий». В ролике показали боевые сцены и главных героев ленты.

Видео доступно на YouTube-канале AnimeSelect. Права на видео принадлежат Toho Animation.

Картина будет иметь оригинальную историю, которая переплетётся с событиями седьмого сезона аниме. Производственным процессом руководит Кохэй Хорикоси — создатель манги.

«Моя геройская академия» рассказывает о мальчике Идзуку Мидории, родившемся без сверхспособностей в мире, где они стали обычным явлением. Он мечтает стать героем и однажды встречает Всемогущего — величайшего героя Японии и символ мира, который передаёт свою причуду Идзуку после признания его потенциала.

Премьера аниме «Моя Геройская Академия: Ты следующий» состоится 2 августа.