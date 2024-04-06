Андрей Кончаловский снимет фильм о Хабаровском крае

Режиссер Андрей Кончаловский снимет документальный фильм «Край. Дальний Восток» о Хабаровском крае и прилегающих к нему территориях. Об этом пишет aif.ru.

© Газета.Ru

Сюжет фильма расскажет об экономическом развитии Хабаровского края и других регионов Дальневосточного федерального округа. Фильм будет состоять из 16 эпизодов, в каждом из которых расскажут о строительстве железных дорог, разработке месторождений полезных ископаемых, создании новых производственных предприятий и прочих аспектах развития инфраструктуры и промышленности края.

«Мы поддерживаем намерение показать, что главное богатство нашего края — это люди. Ждем Андрея Сергеевича и его команду в Хабаровском крае!» — заявил губернатор региона Михаил Дегтярев.

Также глава региона напомнил о словах президента России Владимира Путина, который назвал развитие Дальнего Востока «приоритетом России на весь XXI век».

Ранее Алена Свиридова назвала большой ошибкой, что отправила сына учиться в Канаду.