Новый фильм серии «Трон» выйдет в один день с анимационным «Аватаром» о взрослом Аанге
Студия Disney представила обновленный график своих больших релизов на ближайшие три года. Согласно нему, продолжение франшизы о компьютерном мире «Трон: Арес» с Джаредом Лето выйдет 10 октября 2025 года. В этот же день должна состоятся премьера полнометражного фильма «Аватар: Легенда об Аанге» от Paramount — продолжение одноименного сериала, рассказывающее о приключениях героев во взрослом возрасте. Никаких подробностей о нем не известно. Но о качестве истории можно не переживать, так как за нее отвечают создатели оригинального шоу Майкл Данте ДиМартино, Брайан Кониецко.
Полный список фильмов Disney выглядит так:
«Ночная сучка» с Эми Адамс — 6 декабря 2024 года
«Любитель» с Рами Малеком — 11 апреля 2025 года
«Трон: Арес» — 10 октября 2025 года
«Мандалорец и Грогу» — 22 мая 2026 года
«История игрушек 5» — 19 июня 2026 года
Игровая адаптация «Моаны» с живыми актерами. Дуэйн Джонсон повторит роль Мауи — 10 июля 2026 года
На 10 июня 2026 года планировался некий таинственный релиз от студии, но он исчез из расписания.