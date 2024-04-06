«Дюну 2» слили на торренты в хорошем качестве

Издание Torrent Freak заявило, что цифровая версия блокбастера «Дюна 2» утекла на торренты раньше времени. Пиратам удалось «достать» фильм в качестве WEB-DL и разрешении 1080p.

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Многих удивила утечка «Дюна 2», так как Warner Bros. и Legendary официально еще не объявили дату выхода цифровой версии. По данным некоторых источников, это случится 16 апреля. «Дюна 2» вышла в мировом прокате в марте 2024 года. Лента смогла собрать свыше 632 млн долларов при бюджете в 190 млн, тем самым окупив затраты на производство.

В начале апреля компания Legendary подтвердила, что Дени Вильнев занят разработкой «Дюны 3», которая будет снята по книге «Мессия Дюны». Заглавное фото: X