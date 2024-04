Трейлер «Гладиатора 2» выйдет 11 апреля

Журналисты издания CinePOP побывали на мероприятии CinemaCon в Лас-Вегасе. В рамках него Universal Pictures показала первый промо-материал и слоган фильма «Гладиатор 2». Также кинокомпания раскрыла, когда выпустит первый трейлер картины — это произойдёт 11 апреля.

Эпичный слоган «Гладиатора 2» на промо-материале

То, что мы делаем в жизни, отдаётся эхом в вечности.

События сиквела развернутся спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Главную роль в картине исполнил Пол Мескаль («Солнце моё»), в ленте также снялись Педро Паскаль (The Last of Us), Дэнзел Вашингтон («Гнев»), Джозеф Куинн («Очень странные дела») и некоторые актёры из оригинального фильма 2000 года.

Премьера «Гладиатора 2» состоится 22 ноября.