Сборы фильма «Годзилла и Конг: Новая империя» превысили $ 350 млн

По итогам первого уикенда сборы фильма «Годзилла и Конг: Новая империя» по всему миру превысили $ 361 млн. Картина продолжает доминировать в мировом прокате и постепенно настигает рекордсменов 2024 года: «Кунг-фу Панду 4» ($ 408 млн) и «Дюну 2» ($ 660 млн).

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Аналитики считают, что прокат ленты про двух гигантских монстров завершится на отметке в $ 600 млн, так и не обогнав фантастический эпос Дени Вильнёва. Хоть лента и показала отличную выручку на второй неделе, совсем скоро другие весенние фильмы сместят её с лидирующей позиции в недельном топе.

«Годзилла и Конг: Новая империя» — уже пятая картина во франшизе MonsterVerse от Legendary Pictures. Фильм рассказывает о противостоянии двух мифических существ с новой напастью, которая может уничтожить всё человечество.