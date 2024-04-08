В России во второй раз отмечается День анимации

Сегодня отмечается один из самых молодых российских праздников. Он отмечается всего во второй раз по указу президента России от августа 2022 года. Решение учредить праздник было принято в год 110-летия отечественной анимации.

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Первый мультфильм в России был сделан в 1912 году. Тогда состоялась премьера анимационного фильма «Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами». Немой фильм создал русский режиссер и оператор Владислав Старевич. Это была одна из первых в мире объемно-мультипликационных работ, снятая с помощью кукол. Содержание по время демонстрации объяснялось декламаторами. Мультик стал популярным не только в России, но и во всем мире, продержавшись в прокате полтора десятилетия. Сюжет — история любви между царицей жуков-рогачей Люканиды и жука-усача графа Героса. Зрители видели на экране словно живых жуков, игравших свои роли. В Англии газеты недоумевали, как можно было снять такое. Всерьез обсуждалось, что жуки могли быть живыми и дрессированными. В год столетия мультфильма он был отреставрирован Госфильмофондом, поэтому и сегодня его можно посмотреть в хорошем качестве.

В середине 20-х годов в стране возникла своя самобытная мультипликация. В 1935 году был снят «Новый Гулливер», получивший признание во всем мире, а годом позже в столице начала работать киностудия «Союзмультфильм». В последующие десятилетия здесь были созданы сотни прекрасных работ. Работали над ними по-настоящему талантливые люди. Есть среди них и наши земляки — уроженцы Подмосковья.

Практически всем знакомо имя Светозара Русакова. Его фамилия крупно набрана в титрах самого популярного советского мультфильма в истории - «Ну, погоди!». Русаков родился в 1923 году в поселке Тучково Рузского района в семье революционера. С детства любил рисовать и даже на фронтах Великой Отечественной войны он находил время делать иллюстрации для армейских газет. Будущий мастер служил пехотинцем и артиллерийским разведчиком, получил тяжелое ранение и был награжден орденом Славы III степени. После войны Русаков окончил художественно-промышленное училище и художественный факультет ВГИКа. С 1956 года он тридцать лет проработал в «Союзмультфильме» художником-постановщиком. Именно он создавал первые 16 серий знаменитого мультсериала «Ну, погоди!», завоевавшего многочисленные премии на фестивалях международного уровня. За работу над сериалом он стал лауреатом Государственной премии СССР. Среди других его мультфильмов также известны «Шайбу, шайбу!», «Приключения Буратино», «Фунтик и огурцы», «Снежные дорожки» и многие другие. Не стало Русакова в 2006 году.

Одним из пионеров советской мультипликации был режиссер Владимир Полковников, родившийся в селе Теряево Волоколамского района в 1906 году. На «Союзмультфильме» он работал с 1936 года. Еще до войны снял «Лимпопо» и не сохранившиеся мультфильмы «Жили-были» и «Тряпье». После Победы работал над десятками проектов, среди которых можно назвать такие мультфильмы, как «Серая шейка», «Кукушка и скворец», «Заколдованный мальчик», «Тараканище», «Чудо без чудес», «Как козлик землю держал».

Григорий Ломидзе из Дмитрова начал работать в кинематографии еще в 20-е годы прошлого века, а после войны занялся мультипликацией. В качестве режиссера он ставил мультфильмы с театральными куклами. Среди его работ — «Тебе, Москва!», «Али-Баба и сорок разбойников», «История Власа — лентяя и лоботряса».

Целым явлением в отечественной мультипликации стал уроженец Коломны Вадим Курчевский, который был не только режиссером мультфильмов, но и сценаристом, телеведущим, писателем и иллюстратором книг. Настоящая его фамилия была Кучерский, но отец поменял ее на созвучную по названию улицы в Коломне, на которой стоял их дом. С детства Курчевский рисовал бумажных кукол, трудовую деятельность начал художником в Загорском институте игрушки, а с 1957 года работал на «Союзмультфильме». Его первой режиссерской работой стал мультфильм «Про козла» по пьесе Маршака. Ставил в основном кукольные фильмы и часто это были произведения для широкой аудитории, а не только для детей. Его авторству принадлежат мультфильмы «Легенда о Григе». «Франтишек», Ничто не забыто», «Садко богатый» и другие. На центральном телевидении Курчевский четверть века вел передачу «Выставка Буратино», а во ВГИКе у него была своя мастерская. Скончался режиссер в 1997 году.

Семьдесят лет в прошлом году исполнилось художнику-постановщику анимационного кино Игорю Олейникову из Люберец. Работу на «Союзмультфильме» он начинал ассистентом в известном фильме «Тайна третьей планеты». Затем в его карьере была работа над такими мультфильмами, как «Жил был пес», «Халиф-аист», «Путешествие муравья», «Королевский бутерброд», «Мы с Шерлоком Холмсом». Олейников много и хорошо рисует для детских журналов.

Именно Виктор Никитин из подмосковной Ивантеевки первым применил в анимации люминесцентные краски — в мультфильме «Снегурочка». Две работы художника-постановщика получали первые премии на международных фестивалях. Это «В яранге горит огонь» и «Мурзилка на спутнике». Никитин прошел войну танкистом, а затем без среднего образования смог поступить во ВГИК и получить красный диплом. В родной Ивантеевке ему было присвоено звание Почетного гражданина города. Не стало Никитина в 2016 году.

В Ивантеевке родился и Леонид Носырев, работавший над мультфильмами как режиссер, сценарист и мультипликатор. Образование он получил в школе миниатюрной живописи в Федоскино и на курсах при «Союзмультфильме». Участие в создании мультфильмов «История одного преступления», «Топтыжка», «Каникулы Бонифация», «Самый, самый, самый, самый», «Бременские музыканты» и других сделали его заслуженным деятелем искусств Российской Федерации. Также Носырев был у истоков такого известного киножурнала как «Веселая карусель». Свое мастерство он передает молодому поколению на лекциях во ВГИКе.

Кинооператор «Союзмультфильма» Борис Котов родился в 1922 году в деревне Надеждино Ново-Петровского района (сейчас — в городском округе Истра). В 1941 году записался в армию добровольцем и воевал радистом под Ленинградом. В 1942 году попал в плен и прошел лагеря на оккупированной территории, в Польше, Кенигсберге и Германии. В конце войны удалось бежать. Прошел проверку и снова служил в армии. Уже после войны был награжден орденом Славы III степени. На «Союзмультфильме» работал с 1950 года, сотрудничая с самыми известными режиссерами-мультипликаторами. Работал над мультфильмами «Каникулы Бонифация», «Приключения запятой и точки», «Жил-был Козявин», «Кентервильское приведение», «Умка ищет друга», «Шёл трамвай десятый номер», «Мальчик-с-пальчик» и другими.

Выросло в Подмосковье и современное поколение создателей мультфильмов». 45-летний режиссер и художник Сергей Рябов родился в Щелково. С 1998 года он регулярно работает в анимационных проектах. Свой первый фильм «Рыбка» Рябов снял у себя дома на собственноручно собранном мультстанке. Также работал над трилогией «Один дома», над мультфильмами «У костра», «Гриб и Баклажан», «Веселые картинки».

Ярким представителем новой плеяды мультипликаторов является и родившийся в Орехово-Зуево режиссер и актер Михаил Солошенко. Он прославился как режиссер возрожденного мультсериала «Простоквашино». Первую серию в интернете посмотрели свыше 30 млн человек.

Кстати, самой знаменитой локацией Московской области в мультипликационных фильмах является именно легендарное Простоквашино. Именно легендарное, так как настоящая деревня Простоквашино есть только в Нижегородской области. Также микрорайон с таким названием имеется в городе Колпино в составе Санкт-Петербурга. Мультяшное Простоквашино автор повести-сказки Эдуард Успенский разместил в Можайском районе Московской области, о чем в произведении имеется упоминание. Причем в продолжении деревня превращается в город. Название вымышленное, так как под Можайском такой деревни нет и никогда не было. На территории сказочной деревни есть река Простоквашка с бобрами и раками. Были тут только деревянные дома и еще почта. Если полвека назад к такому описанию подходили многие деревни Можайского района, то затем в сказке начинается строительство многоэтажных домов за рекой, деревня становится городом Простоквашинском, через который строят автотрассу. Таких аналогий в Можайском городском округе, конечно же, нет. Это не помешало Простоквашину войти в историю отечественной мультипликации, а жителям Можайского округа и Подмосковья иметь некую «мультяшную» гордость за родной край.