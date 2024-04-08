Россияне назвали любимые мультфильмы и их героев

Жители России рассказали о своих любимых мультфильмах и их персонажах. Исследование онлайн-кинотеатра KION приурочено ко Дню российской анимации, который отмечается сегодня.

93% респондентов ответили, что любят и регулярно смотрят анимацию. 33% - смотрят несколько раз в неделю, 21% - несколько раз в месяц, около 18% - один раз в неделю.

Наиболее популярны среди россиян советские мультики. Причём более половины относятся отрицательно к современным ремейкам классики советской эпохи. Доля тех, кто не рад такой продукции, предсказуемо увеличивается в более возрастных группах.

Абсолютный людер среди всех возрастных категорий - "Ну, погоди!" Также в топе: "Простоквашино", "Жил-был пес", "Шрек" и "Маша и Медведь". Любимые персонажи - это: Кот Матроскин, Винни-Пух, Домовенок Кузя и, конечно, Заяц с Волком.

В разных возрастных категориях предпочтения, конечно, разнятся. Респонденты в возрасте от 18 до 24 лет любят аниме (22%), зарубежные полнометражные мультфильмы (20%) и советские мультфильмы (18%). Лидеры следующие: "Смешарики", "Ну, погоди!", "Наруто", "Шрек", "Маша и Медведь". Топ любимых персонажей: Шрек, Губка Боб, Кунг-фу Панда, Волк из "Ну, погоди!" и Золушка.

В категории от 25 до 34 лет: зарубежные полнометражные мультфильмы (25%), советские мультфильмы (24%) и российские полнометражные мультфильмы (23%). Непосредственно были названы "Ну, погоди!", "Король Лев", "Простоквашино", "Шрек", "Жил-был Пес". Из героев: Кот Матроскин, Симба, Шрек, Золушка и Русалочка.

Россияне 35-44 лет предпочитают советские мультфильмы (32%), российские полнометражные мультфильмы (27%) и зарубежные полнометражные мультфильмы (16%). Мультфильмы: "Ну, погоди!", "Простоквашино", "Жил-был пес", "Домовенок Кузя" и "Маугли". Персонажи: Кот Матроскин, Винни Пух, Домовенок Кузя, Заяц и Волк.

От 45 лет: советские мультфильмы (более 47%), российские полнометражные современные мультфильмы (28%) и российские мультсериалы (8%). Любимые мультфильмы: "Ну, погоди!", "Простоквашино", "Тайна третьей планеты", "Жил-был пес" и "Остров сокровищ". Любимые персонажи: Кот Матроскин, Волк из "Ну, погоди!", Домовенок Кузя, Винни-Пух и Карлсон.

В онлайн-опросе приняли участие 2000 респондентов по всей России в возрасте от 18 лет.