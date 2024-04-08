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«Я знаю, кто тебя убил» — премьера триллера с Александром Яценко и Юлией Снигирь состоится 1 мая на Wink.ru

Трехлетняя девочка похищена в московском цирке, кто и за что мстит родителям ребенка? Премьера восьмисерийного психологического триллера «Я знаю, кто тебя убил» (18+) состоится 1 мая 2024 года в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Новый сериал (рабочее название «Дело Германа») — экранизация романа Любови Бариновой «Ева», действие которого разворачивается сразу в трех временных пластах. Производством занимается «НМГ Студия» совместно с «Киностудией КИТ». В главных ролях Александр Яценко, Юлия Снигирь, Михаил Тройник и Евгения Симонова. Проект пополнит линейку Wink Originals («‎Слово пацана. Кровь на асфальте» 18+‎, «Фишер» 18+, «Балет» 18+, «‎Библиотекарь» 18+‎ и другие).

Премьера триллера с Александром Яценко и Юлией Снигирь состоится 1 мая на Wink.ru
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Трейлер:

В московском цирке похищают трехлетнюю девочку. Киднепперу не нужен выкуп — им движет жажда мести. Главный герой заставит родителей страдать так, как страдает сам, лишившись единственного близкого человека. Они так и не узнают, кто их наказал. Чтобы понять, за что он мстит, нужно отправиться в прошлое. Роман Любови Бариновой «Ева», положенный в основу сериала, вышел в 2019 году и попал в лонг-лист премии «Национальный бестселлер».

«“Ева” захватила буквально с первой страницы, а такое редко случается. Первые впечатления не обманули, роман не оставил равнодушным. Самым сложным было найти исполнителя главной роли. Большая удача, что Александр Яценко согласился сыграть Германа — этого сложного и противоречивого героя. В целом командная работа всех актеров проекта сделала историю по-настоящему захватывающей и драматичной», — рассказал автор сценария сериала и креативный продюсер «НМГ Студии» Денис Уточкин.

Герой Александра Яценко Герман работает системным администратором и ведет достаточно замкнутую жизнь. Центром его мира всегда была сестра Ева. Яркая и предприимчивая, она заменила ему семью после того, как в детстве их оставила мама. Трагическая гибель сестры толкает Германа на хладнокровную месть. По словам исполнителя главной роли Александра Яценко, это история мстителя и психологическая драма, которая показывает, что происходит с человеком, который полностью отдается этой страсти, и как она его сжирает.

Действие триллера происходит в 1970-х, начале 2000-х и в 2016 году. Съемочная команда уделила большое внимание выбору локаций, интерьеров и образам героев для создания атмосферы разных лет, а в цветовой гамме ориентировалась на азиатские жанровые картины о мести. Например, атрибутом времени в образе героини Юлии Снигирь Евы стала прическа.

«Мы придумали для Евы пышные кудри “мелкий бес”, и от этого сложился остальной образ. В создании персонажа я часто иду от его внешнего облика. Какой маникюр, наряд, макияж — все работает на то, чтобы найти внутреннее. А внутреннего здесь много: эта история, на мой взгляд, о милосердии и прощении. О том, что человек сам становится заложником своей злобы и обиды», — считает актриса Юлия Снигирь. «Для сцены свидания главного героя с девушкой мы создали интерьер вьетнамского кафе конца девяностых и начала нулевых по референсу знаменитого “Сайгона” на Савеловском рынке. Также мы долго подбирали квартиру для сцен 2003 года: нам нужен был последний этаж, чтобы окна выходили на соседний дом, откуда главный герой наблюдает за семьей похищенного им ребенка. Конечно же, в ней интерьер с характерной для того времени бежевой краской на стенах и соответствующей мебелью — ее мы уже дособирали нашей командой»‎, — поделилась художник-постановщик Ольга Соколова.

Экстремальное вождение, драки, съемки под водой — в триллере множество сложных постановочных сцен, часть из которых актеры выполняли без помощи каскадеров.

«В жизни я человек осторожный, зря рисковать не буду, но в профессии люблю принимать вызовы. Съемки помогают мне проработать свои фобии, сделать то, на что я не решилась бы в реальной жизни. У меня есть страх воды, особенно непрозрачных водоемов, и в “Я знаю, кто тебя убил” мне нужно было как раз в такой воде тонуть. Надо сказать, что я тону в кино в третий раз, но здесь сложность была в том, что героиня уже находится без сознания, а значит, не реагирует на воду. Было непросто»‎, — отметила Юлия Снигирь.

В сериале также снимались Александр Ильин — младший, Игорь Хрипунов, Мария Карпова, Агния Кузнецова, Ольга Озоллапиня, Мария Смольникова, Елизавета Запорожец, Георгий Уточкин и другие.

1 мая подписчикам Wink.ru будут доступны сразу четыре первые серии, еще четыре эпизода появятся в онлайн-кинотеатре через неделю — 8 мая.

О сериале «Я знаю, кто тебя убил» (18+)

Фильмы и сериалы
Ева
Денис Уточкин
Елизавета Запорожец
Ольга Озоллапиня
Артур Панченко
Антон Володькин
Андрей Терешок
Сергей Оганесян
Мария Смольникова
Игорь Хрипунов
Максим Рыбаков
Михаил Тройник
Мария Карпова
Агния Кузнецова
Ольга Соколова
Евгения Симонова
Александр Ильин
Ольга Ильина
Жора Крыжовников
Юлия Снигирь
Александр Яценко
Федор Бондарчук