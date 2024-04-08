Актриса Екатерина Вилкова показала фото с 10-летним сыном

Актриса Екатерина Вилкова из Нижнего Новгорода показала фото с 10-летним сыном. Кадрами она поделилась в соцсетях. Артистка выложила фотографии в честь праздника: сегодня сын Екатерины Вилкой празднует 10-летие.

«Я безумно его люблю! Навсегда!» — добавила нижегородка.

Напомним, Екатерина Вилкова родилась в городе Горький, ей 39 лет. Карьера актрисы началась в 1997 году с сериала «Улицы разбитых фонарей». За 26 лет она снялась в 96 проектах. Самыми известными из них стали фильмы «Последний богатырь», «1993», «Батальонъ» и сериал «Шифр». Недавно она сыграла главную роль в детективном сериале о Великой Отечественной войне «Банда «ЗИГ ЗАГ» (16+).

© соцсети

Ранее на сайте pravda‑n.ru сообщалось о том, что нижегородская актриса Наталья Бочкарева впервые показала фото с годовалым сыном.