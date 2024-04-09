Названы самые популярные российские мультфильмы за рубежом

Самым успешным анимационным проектом в российском прокате является мультфильм «Три богатыря на дальних берегах», а за рубежом в топе была «Снежная королева», сообщил преподаватель Первой онлайн-киношколы, независимый киноэксперт Сергей Лавров.

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Он отметил, что расцвет нашей анимации пришёлся на 2011-2015 годы, когда мультфильмы «Мельницы» посмотрели рекордное количество зрителей.

«Самыми знаковыми проектами можно назвать серию про богатырей, «Иван Царевич и Серый Волк», «Снежная Королева», «Смешарики» и «Фиксики». Сборы проекта «Три богатыря на дальних берегах» 2012 года (4.1 миллиона зрителей) никто не перебил до сих пор. Самым топовым в зарубежном прокате мультфильмом является «Снежная королева», франшиза собрала около 93 миллиона долларов. С 4 по 7 апреля в Китае вышла «Снежная королева: Разморозка», собрав 1.06 миллиона долларов. Это второй наш мультфильм в 2024 году, который заработал за рубежом более 1 миллиона долларов. Всего на счету проекта 3,3 миллиона долларов за пределами России. У «Маши и Медведя» около 10 миллионов долларов», - рассказал эксперт НСН.

Ранее режиссер и мультипликатор Константин Бронзит назвал факторы успеха новой серии богатырской саги — мультфильма «Три Богатыря и Пуп Земли».