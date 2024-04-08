Десять лучших цитат из российских мультфильмов

Мультфильмы учат нас мудрым и важным вещам, но редко делятся ими напрямую, а всё чаще через поступки, речь и мысли персонажей. Порой мудрость кроется в самых простых словах, а нам просто нужно, чтобы кто-то нам о ней напомнил.

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Специально ко Дню российской анимации, который отмечается 8 апреля, Тлум.Ру составил подборку из 10 самых ярких, жизненных и классных цитат из любимых отечественных мультфильмов.

«Вот моя бабушка всегда говорила — рот нам нужен, чтобы не ругаться, а пироги кушать…»

«Всё не считается, если можно исправить!»

«Несмотря на все препятствия, храбрый папа преодолеет самую опасную гору в мире и спасёт вселенную… но, кажется, пожарный шланг развязался»

«Да… Игры − это не игрушки»

«Как это низко, указывать человеку на его недостатки в критической ситуации!»

«Наверное, никого нельзя насильно заставить измениться, даже если он сам об этом просит. В конце концов, если ты созрел, то сможешь измениться и без посторонней помощи, сам»

«Во-первых, это не я. А во-вторых, я случайно»

«У нас может не всё так интересно как там, но жизнь наверняка была дана нам не для того чтобы мы наблюдали чужие жизни, а чтобы занимались своей»

№ 9. «Лео и Тиг»

«Как говорят мудрецы, бывает только неправильный путь, но не бывает безвыходных положений»

«Ты не горюй, Ген, отдохнём и ещё раз переделаем»Как вам такая подборка?

Надеемся, герои российских мультфильмов зарядили вас мудростью.