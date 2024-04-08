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10 лучших цитат из российских мультфильмов

Мультфильмы учат нас мудрым и важным вещам, но редко делятся ими напрямую, а всё чаще через поступки, речь и мысли персонажей. Порой мудрость кроется в самых простых словах, а нам просто нужно, чтобы кто-то нам о ней напомнил.

Десять лучших цитат из российских мультфильмов
© tlum.ru

Специально ко Дню российской анимации, который отмечается 8 апреля, Тлум.Ру составил подборку из 10 самых ярких, жизненных и классных цитат из любимых отечественных мультфильмов.

№ 1. «Сказочный патруль»

«Вот моя бабушка всегда говорила — рот нам нужен, чтобы не ругаться, а пироги кушать…»

№ 2. «Ми-ми-мишки»

«Всё не считается, если можно исправить!»

№ 3. «Чик-Чирикино»

«Несмотря на все препятствия, храбрый папа преодолеет самую опасную гору в мире и спасёт вселенную… но, кажется, пожарный шланг развязался»

№ 4. «Маша и Медведь»

«Да… Игры − это не игрушки»

№ 5. «Алёша Попович и Тугарин Змей»

«Как это низко, указывать человеку на его недостатки в критической ситуации!»

№ 6. «Смешарики»

«Наверное, никого нельзя насильно заставить измениться, даже если он сам об этом просит. В конце концов, если ты созрел, то сможешь измениться и без посторонней помощи, сам»

№ 7. «Герои Энвелла»

«Во-первых, это не я. А во-вторых, я случайно»

№ 8. «Приключения Пети и Волка»

«У нас может не всё так интересно как там, но жизнь наверняка была дана нам не для того чтобы мы наблюдали чужие жизни, а чтобы занимались своей»

№ 9. «Лео и Тиг»

«Как говорят мудрецы, бывает только неправильный путь, но не бывает безвыходных положений»

№ 10. «Чебурашка»

«Ты не горюй, Ген, отдохнём и ещё раз переделаем»Как вам такая подборка?

Надеемся, герои российских мультфильмов зарядили вас мудростью.

Фильмы и сериалы
Алеша Попович и Тугарин Змей
Ми-ми-мишки
Лео и Тиг
Герои Энвелла
Сказочный патруль
Чебурашка
Смешарики
Маша и Медведь