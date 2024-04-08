Во Владикавказе состоялся Всероссийский фестиваль авторского короткометражного кино «Арткино»

Владикавказ стал площадкой для проведения Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино «Арткино» - одного из самых крупных в стране в своей сфере.

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Форум представил возможность зрителям встретиться с кинорежиссёрами, сценаристами, продюсерами, увидеть лучшие короткометражные фильмы страны. В рамках фестиваля состоялся показ полнометражного фильма президента Всероссийского фестиваля «Арткино» режиссера Сергея Тютина «Крошка». Главную роль в нем играет Николь Плиева.

Рассказывая о представленной картине, Сергей Тютин отметил, что фильм стал призером нескольких фестивалей, получил премию «На благо мира» в качестве лучшей дебютной киноработы. Лента вышла в широкий прокат, ее увидели зрители во многих городах. В Северной Осетии фильм «Крошка» показан впервые.

Всероссийский фестиваль авторского короткометражного кино «Арткино» в 2008 году учредили творческое объединение «Мир искусства» и киношкола «Артерия кино».

Событие проходит в течение года более чем в 50 городах России, а также в конце сентября - в Москве. В фестивале участвуют российские игровые, документальные, анимационные, экспериментальные фильмы хронометражем не более 30 минут. Это работы студентов, выпускников киношкол, независимых авторов, сообщает ГТРК Алания.