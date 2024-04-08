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Расписание выхода сериала Fallout от Amazon

Уже 11 апреля в сервисе Prime Video состоится премьера сериала Fallout — экранизации культовой серии видеоигр от Interplay и Bethesda. Шоу расскажет оригинальную историю по культовой франшизе, которую поймут как фанаты серии, так и новые зрители. За проект отвечают Джонатан Нолан и Лиза Джой — создатели «Мира Дикого Запада».

Расписание выхода сериала Fallout от Amazon
© Чемпионат.com

В первый сезон войдёт всего восемь эпизодов — все серии выйдут в один день, 11 апреля. Это значит, что весь сезон можно будет посмотреть залпом с русскими субтитрами, которые Amazon стабильно добавляет во все свои крупные релизы.

Расписание выхода сериала Fallout от Amazon

Эпизод и дата выхода:

  • 1-я серия 11 апреля
  • 2-я серия 11 апреля
  • 3-я серия 11 апреля
  • 4-я серия 11 апреля
  • 5-я серия 11 апреля
  • 6-я серия 11 апреля
  • 7-я серия 11 апреля
  • 8-я серия 11 апреля
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