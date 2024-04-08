Супергеройский хоррор «Гори, гори ясно» скорее всего не получит продолжения

Джеймс Ганн, выступивший одним из создателей необычного супергеройского хоррора «Гори, гори ясно» рассказал, что ранее анонсированный сиквел, вероятнее всего, никогда не состоится.

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«Мы говорили об этом в самом начале. Но с правами все очень плохо (мне принадлежит только половина), так что вряд ли это когда-нибудь случится», — написал Ганн в соцсетях в ответ на вопрос, были ли вообще когда-то реальные планы на вторую часть.

Фильм вышел в 2019 году и при бюджете $7 млн смог собрать в прокате $33 млн.

Картина брала известную завязку происхождения Супермена, когда на Землю попадает младенец с суперспособностями и его находит бездетная пара. Отличия начинались с того, момента, когда повзрослевший 12-летний обладатель сверхсилы решал ее использовать не во благо других, а в собственных интересах.

В главных ролях снялись Элизабет Бэнкс, Джексон А. Данн, Дэвид Денман.

После выхода фильма режиссер Дэвид Яровески говорил, что если сиквел получит «зеленый свет», то там будут реализованы «сумасшедшие вещи, которые никто не ожидает».

Джеймс Ганн, был продюсером «Гори, гори ясно», а сейчас в качестве режиссера снимает нового полноценного «Супермена» и руководит всей супергеройской вселенной DC.