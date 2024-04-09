Стала известна прибыль Жоры Крыжовникова от сериала "Слово пацана"

Один из самых успешных сериалов 2023 года "Слово пацана" стал и коммерческим успехом для компаний, занимавшихся его производством.

Одна из них на 50% принадлежит режиссеру Жоре Крыжовникову (настоящее имя - Андрей Першин).

Как выяснило издание KP.RU, проект был реализован усилиями НТВ, "НМГ студия" и Toomuch Production. Последней компанией владел Андрей Першин напополам с продюсером Галиной Стрижевской.

"Слово пацана" стало первой крупной работой студии, ее выручка за 2023 год составила 454 млн рублей. По подсчетам издания, чистая прибыль от нашумевшего сериала может составлять 34 млн рублей.

Ранее стало известно, что у шоу может появиться продолжение.