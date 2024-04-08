Мэр Казани оценил современные детские мультфильмы

Мэр Казани Ильсур Метшин высказался насчет потребляемого детьми контента. Его слова передает «БИЗНЕС Online».

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Метшин отметил, что первые книги, мультфильмы, спектакли и ролики отпечатываются на формировании личности ребенка и его характере.

«Мы, безусловно, росли в одном культурном слое. Мы смотрели «Пуха», «Ну, погоди!». На смену пришли не такие дружелюбные «Том и Джерри», но тоже глаз радующие», – сказал мэр.

Некоторые взрослые, видя, чем интересуется их ребенок или внук, впадают в ступор, дети сейчас – даже не те, кто рос 10 лет назад. Не стоит смотреть на это со стороны, а нужно участвовать в формировании и воспитании детей и давать тот контент, который позволит им вырасти умными, добрыми и справедливыми.

Психолог Дарья Дугенцова ранее объяснила, почему родителям не стоит переживать из-за любви детей гаджетам и их влияния.