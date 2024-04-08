Поплавская заявила о русофобской позиции продюсера нового фильма с Ургантом

Актриса Яна Поплавская возмутилась в Telegram-канале возвращением телеведущего Ивана Урганта в кино. Ургант снялся в фильме Николая Солодникова "Во сне ты горько плакал".

Поплавская считает, что режиссеру нельзя снимать картины для российской аудитории, так как его супруга Катерина Гордеева является иноагенткой. Также она выделила среди продюсеров ленты режиссера Александра Сокурова. По ее мнению, Сокуров обладает "русофобской позицией".

"Пятая колонна продолжает возвращать своих "кумиров" на ТВ и в кино. Киркоров, Ревва, Шепелев, Светлаков... Настал черед и Вани Урганта, при первых выстрелах сбежавшего в Израиль. Два года "незаменимого", который уехал в "длительный отпуск", тянули за уши, пытаясь пристроить хоть куда-то", — заявила артистка.

13 марта сообщалось, что Ургант вернулся в кино после трехлетнего перерыва. Он опубликовал афишу фильма "Во сне ты горько плакал". Это первое появление Урганта на телеэкранах с февраля 2022 года — после того, как передача "Вечерний Ургант" перестала выходить в эфир. Последним на сегодняшний момент фильмом, в котором он снялся, стала новогодняя комедия "Елки-8" (2021).