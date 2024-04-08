Вышел трейлер комедии «Полет на Луну» со Скарлетт Йоханссон и Ченнингом Татумом

Стриминговый сервис Apple TV представил трейлер романтической комедии «Полёт на Луну». Фильм выйдет в кинотеатрах в июле, а позже появится в онлайн-кинотеатре от Apple.

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Главные роли исполнят Скарлетт Йоханссон и Ченнинг Татум. Сюжет расскажет о подготовке высадки на Луну Нила Армстронга — на случай, если ничего не выйдет, НАСА нанимает группу людей для съёмок фейковой высадки.

Другие детали картины пока не раскрываются и, вероятно, станут известны позже.

Ранее компания Disney представила первые кадры мультсериала «Звёздные войны: Сказания об Империи» — проект будет состоять из шести полнометражек и станет ответвлением «Сказаний о джедаях».