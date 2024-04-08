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Кинокритик предрек провал фильму Ридли Скотта «Гладиатор-2»

Фильм Ридли Скотта «Гладиатор-2», мировая премьера которого запланирована на ноябрь 2024 года, не будет успешен в России, рассказал NEWS.ru кинокритик Юрий Гладильщиков. По его словам, первая часть картины не отражала реальных событий из истории древнего мира, вместо этого создатели пытались лишь восхвалять Америку.

Кинокритик предрек провал фильму Ридли Скотта «Гладиатор-2»
© Dreamworks LLC & Universal Pictures
Я не верю в великих режиссеров, которые снимают хорошие фильмы после определенного возраста. Поэтому особых ожиданий к «Гладиатору-2» у меня нет. По моему мнению, и первая часть не была шедевром. Конечно, в художественной картине позволительно заменять или не отображать какие-то факты. Но «Гладиатор» фактически был фильмом о том, какой великой была Америка и как она произросла. При этом никакого отношения к реальной истории древнего мира он не имеет. Создатели врали напропалую, — сказал Гладильщиков.

Кинокритик отметил, что первая часть фильма выходила более 20 лет назад, кроме того, в продолжении не принимают участия такие актеры, как Рассел Кроу, Хоакин Феникс. Поэтому ожидать, что зрители «ломануться» смотреть кинопремьеру, по его мнению, не стоит.

Ранее в Лас-Вегасе состоялось мероприятие CinemaCon, в рамках которого одна из старейших голливудских киностудий Universal Pictures показала первый промоматериал и слоган фильма «Гладиатор-2». Кроме того, кинокомпания раскрыла, когда выпустит первый трейлер кинокартины. Это произойдет 11 апреля в США и в ночь на 12-е число в России.

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