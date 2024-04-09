Захватывающие триллеры этой весны, которые заставят задержать дыхание

Мы собрали триллеры этой весны, которые пощекочут нервишки и сломают шаблоны! Тут не только таинственные исчезновения и маньяки, но любовь и глубокий философский подтекст.

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«Город Тайн: Исчезнувшая»

18 апреля в прокате появится захватывающая детективная история, которая разворачивается в живописном лесу. По сюжету, Арон Фальк отправляется на поиски молодой девушки, которая пропала на корпоративном тимбилдинге в горах. Агент опрашивает ее подруг. Погружаясь в это дело, Фальк осознает, что под подозрением находятся все, кто участвовал в походе, поскольку каждая из девушек излагает разную версию событий.

Кстати, фильм снят по мотивам книги «Силы природы» Джейн Харпер, написавшей бестселлер «Засуха». Режиссером выступил Роберт Коннолли. Он же поставил оригинальный «Город тайн».

Сталкер. Черная плесень

Фильм понравится любителям пощекотать нервы и ценителям классических хорроров. По сюжету, фотограф Брук и ее друг пробираются в заброшенный дом в поисках адреналина и интересных кадров. Но они встречают опасного и одержимого паранойей бездомного и становятся его заложниками. Казалось бы, что может быть хуже? Но похититель — далеко не единственная угроза в этом особняке… Режиссер – Джона Паты. Главные роли в фильме сыграли Агнет Олбрайт, Эндрю Бэйлс и Джереми Холм. В кино с 25 апреля.

Предчувствие

Действие сюжета фильма происходят в трех временных измерениях. В 2044 году, когда обществом управляет ИИ, девушка Габриэль решается на очистку ДНК от эмоций. Вместе с героиней зритель начинает путешествовать по ее прошлым жизням. Вскоре мы попадаем в 1910 год, где Габриэль встречает парня Луи. Она ощущает мгновенное взаимное притяжение, но ее преследует предчувствие, что произойдет нечто страшное. Вскоре они снова воссоединяются в 2014 году, но уже при другом, более мрачном, настроении. Зритель впервые слышит, что Габриель боится, что какая-то ужасная судьба или беда придет и заберет ее. Режиссер – Бертран Бонелло. Главные роли исполнили: Леа Сейду и Джордж Маккей.