Россияне назвали своих любимых героев мультфильмов

Жители России любят Кота Матроскина из мультфильма «Простоквашино», Домовенка Кузю, Винни Пуха из советского цикла картин по сказке Алана Милна, говорится в исследовании, проведенном российской мультимедийной онлайн-платформой.

Лидером среди всех возрастных категорий стал мультфильм «Ну, погоди!». В топ самых популярных у россиян анимационных картин вошли «Простоквашино», «Жил-был пес», «Шрек», «Маша и Медведь».

По данным опроса, 93% россиян любят смотреть мультики, 33% включают их раз в неделю. Самыми популярными оказались мультфильмы советского производства. Кроме того, более половины респондентов высказались против ремейков старых мультфильмов. По их словам, смысл таких работ понижается. Доля тех, кто негативно относится к переосмыслению советских мультфильмов, растет от молодого поколения к более зрелому.

Опрос был проведен в преддверии Дня российской анимации, который отмечается 8 апреля. Участниками опроса стали две тысячи жителей всех регионов России в возрасте от 18 лет.

Ранее по итогам опроса стало известно, что сайтами для знакомств пользуются три четверти россиян. В исследовании участвовали 6442 человека, 58% из них женщины.