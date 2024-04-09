«Союзмультфильм» регистрирует товарный знак «Летучий корабль»

«Союзмультфильм» подал заявку на регистрацию товарного знака «Летучий корабль» для производства косметических средств, бижутерии и канцелярских товаров. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе киностудии.

«Уже несколько лет «Союзмультфильм» проводит масштабную работу по регистрации собственных товарных знаков, право на использование которых может быть приобретено производителями. Всего на данный момент уже зарегистрировано 207 товарных знаков, и студия намерена продолжать эту работу. Товарный знак «Летучий корабль», основанный на одноименном анимационном фильме, будет предлагаться по целому ряду товарных категорий: косметические средства, бижутерия, канцелярские товары и другое – всего по нескольким десяткам товарных категорий», – сообщили в пресс-службе.

Согласно заявке, товарный знак регистрируется классам международной классификации товаров и услуг №2, 3, 4, 5, 4, 8, 9, 11-16, 18, 20, 21, 22, 24-32, 35-45, что позволяет также производить и продавать под этим брендом корабли, сухое молоко для детей, игрушки для детей, 3D-биопринтеры и другие машины для печати, 3D-очки и 3D-сканеры, NFT-токены, душевые кабины, холодильники и другую бытовую технику, авианосцы, автобусы, автодома и автожиры, бенгальские огни, фейерверки и сигнальные пистолеты, ювелирные украшения, в том числе из золота серебра и алмазов, метлы, компьютерные и карточные игры, продукты.

Кроме того, под этим брендом можно будет заниматься ремонтом и строительством, рекламой и авиаперевозками.

«Летучий корабль» – советский музыкальный мультфильм, снятый режиссером Гарри Бардиным в 1979 году по мотивам одноименной русской народной сказки. В 2024 году в кинотеатрах вышел российский музыкальный фильм «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя.