На форуме АСИ в Сургуте состоится премьера фильма о паралимпийцах

Премьера фильма о паралимпийцах "На линии старта" состоится на форуме "Инклюзивная школа. Успешность каждого ребенка", который пройдет с 10 по 12 апреля в Сургуте. Об этом сообщила пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Полнометражный документальный фильм ["На линии старта"] впервые покажут 11 апреля во время культурной программы форума "Инклюзивная школа. Успешность каждого ребенка" в Сургуте", - говорится в сообщении.

В центре сюжета - паралимпийцы, которые благодаря поддержке тренера, семьи и друзей смогли преодолеть препятствия на пути к золотым медалям.

Кроме того, в рамках форума запланированы показы мультфильмов "Мальчик в лесу" и "Бумажный самолетик".

Первый форум прошел в Грозном в прошлом году. В нем приняли участие более 1,2 тыс. человек, к онлайн-трансляции подключились около 600 тыс. человек. Во время форума были организованы десятки семинаров, лекций, круглых столов, презентаций и мастер-классов, где участники делились своим опытом и передовыми практиками в сфере инклюзивного образования. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.