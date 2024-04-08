Вышел трейлер «Городского охотника» от Netflix

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер фильма «Городской охотник» по мотивам культовой манги Ходзё Цукасы. Лента впервые получит экранизацию от японских авторов и выйдет в онлайн-кинотеатре 24 апреля.

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Сюжет рассказывает о судьбе профессионального телохранителя Рё Саэба, который принимает заказы только от девушек, попутно пытаясь их соблазнить. В последнем ему сильно мешает коллега Каори Макимура, с которой Рё часто работает вместе.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Ранее «Городской охотник» уже получил несколько известных экранизаций — известный аниме-сериал (1987–1991), комедию 1993 года с Джеки Чаном в главной роли и даже корейское шоу, хотя оно было связано с мангой разве что названием.