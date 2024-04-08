Почему Джиллиан Андерсон хотела отказаться от роли в фильме «Сенсация»

Джиллиан Андерсон нарушила одно из своих правил ради роли в фильме «Сенсация». 3 апреля в Нью-Йорке состоялся показ нового фильма Netflix о печально известном интервью принца Эндрю на BBC в 2019 году, которое привело к его отказу от публичных королевских обязанностей. Актриса призналась, что изначально не хотела играть ведущую BBC Newsnight Эмили Мейтлис.

© Кадр из фильма «Сенсация», 2024

«Изначально я сказала "нет". Эмили Мейтлис очень хорошо знают в Великобритании. Она уже давно на наших экранах, в наших ушах и подкастах, и её знают как суперженщину. В фильме есть комментарий о том, как она плавает, бегает трусцой, берёт интервью у мировых лидеров и всё такое. И это правда, она довольно грозная личность, и я знаю многих людей, которые её знают. Я играла нескольких людей, которых уже нет в живых, и перспектива не только играть кого-то, кто жив, но и живёт в моём районе, показалась мне очень плохой идеей. Поэтому я сказала: "Нет, спасибо"», — поделилась 55-летняя звезда.

Но режиссёр Филип Мартин и сценарист Питер Моффат изменили её мнение во время звонка в Zoom.

«Я объяснила им, почему я не буду сниматься. Они оба посмотрели на меня и сказали: "Именно поэтому ты должна это сделать”. На самом деле, я как бы знала об этом, но когда это прозвучало из их уст, я подумала: "Да, вы правы. Да."», — добавила актриса.

Сюжет фильма расскажет зрителям о женщинах, которые пробились сквозь истеблишмент Букингемского дворца, чтобы получить сенсацию десятилетия, которая привела к катастрофическому падению любимого сына королевы. Герцог Йоркский, которому сейчас 64 года, объявил о своём уходе с государственной службы вскоре после скандала с Эпштейном. В интервью второй сын королевы Елизаветы впервые рассказал о своих отношениях с Джеффри Эпштейном и обвинениях в том, что он занимался сексом с Вирджинией Джуффре, когда ей было 17 лет. Он настаивал на том, что не помнит, чтобы когда-либо встречался с девушкой. Когда Мейтлис упомянула фотографию, на которой принц Эндрю обнимает Джуффре, он заявил: «Я совершенно не помню, чтобы эта фотография когда-либо была сделана».

В январе 2022 года королева Елизавета II лишила своего второго сына военных званий и покровительства на фоне гражданского иска потерпевшей о сексуальном насилии, который с тех пор был урегулирован. Принц Эндрю неоднократно отрицал любые правонарушения. Несмотря на отход от королевских обязанностей, он продолжает участвовать в семейных мероприятиях, в частности, в воскресенье он посетил пасхальную церковь вместе с королём Карлом и королевой Камиллой.