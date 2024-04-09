Мистическое кино: лучшие сериалы жанра

Мистические сериалы хороши тем, что могут совмещать в себе несколько жанров: и детектив, и фэнтези, и драму. «Лента.ру» сделала подборку лучших загадочных сериалов на любой вкус; вам осталось лишь выбрать — погрузиться в психологические переживания героев или последовать за ними во временной портал.

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«Мертвая зона»

Год выхода: 1983 (6 сезонов)

Профессор Джон Смит после несчастного случая провел шесть лет в коме. Очнувшись, он обнаруживает, что потерял всех родных, но при этом приобрел дар предвидения. Смит решает использовать свои способности на благо общества и предотвращать с их помощью преступления.

«Твин Пикс»

Культовый сериал американца Дэвида Линча, запустивший волну популярности на таинственные истории, разворачивающиеся в идиллических пейзажах одноэтажной Америки. Действие происходит в конце 1980-х в небольшом городке Твин Пикс, где на берегу озера находят тело старшеклассницы Лоры Палмер. Расследовать убийство отправляется агент ФБР Дейл Купер, который уже спустя несколько дней пребывания в городе обнаруживает, что жители Твин Пикса далеко не так просты, как кажется на первый взгляд. Сериал оказал огромное влияние на массовую культуру, а в 2019 году журнал The Rolling Stone назвал его самым страшным сериалом в истории.

Главный минус талантливого агента ФБР Фокса Малдера в том, что большую часть времени он тратит не на расследование реальных преступлений, а на поиски в каждом деле следов внеземной цивилизации. Чтобы держать импульсивного Малдера под контролем, к нему приставляют молодую напарницу Дану Скалли — скептичную, строгую, в общем полную противоположность Фоксу. Сначала Малдер и Скалли не могут найти общий язык, но потом их отношения становятся все крепче и крепче, а драматургия между тем все темнее и загадочнее.

Самолет компании Oceanic Airlines, следовавший из Сиднея в Лос-Анджелес, терпит крушение над Океанией. 48 пассажирам удается спастись: они оказываются на тропическом острове, где им предстоит провести ближайшие часы (дни? месяцы?) в ожидании спасения. Несмотря на то что они уже пережили страшный стресс, самое сложное еще впереди. Нужно разобраться, как выжить на незнакомой земле, не сойти с ума и научиться сдерживать агрессию друг к другу. Этот сериал стал одним из самых популярных телевизионных шоу и в общей сложности был номинирован более чем на 190 премий и получил более 50 наград.

Юный Ричард Сайфер — Искатель истины, которому предстоит освободить Срединные земли от кровавого тирана Даркена. Помогать ему в этом будут Мать-исповедница Кэлен Амнелл и Волшебник Зеддикус Зул Зорандер. С Даркеном Ричард борется на протяжении всего первого сезона, а во втором — у него появляется новый, еще более сильный противник, Владетель подземного мира. Сериал снят по мотивам романов американского писателя Терри Гудкайнда, однако от оригинального сюжета остались лишь персонажи и несколько ключевых моментов.

«Салем»

Ветеран войны Джон Олден возвращается в родной город Салем и обнаруживает, что в городе развернута настоящая охота на ведьм. Местные пуританские власти пристально следят за женщинами, за малейшую неосторожность провозглашая их ведьмами и отправляя на казнь. Между тем настоящие ведьмы научились мастерски скрывать свою сущность и притворяться обычными людьми. Историческое фэнтези с отсылкой к реальным событиям конца XVII века.

«Восьмое чувство»

Восемь незнакомых людей из разных уголков планеты внезапно чувствуют необъяснимую психологическую и эмоциональную связь друг с другом. Джонас Малики, который принадлежит к другой группе людей, обладающих такими же способностями, хочет собрать новую восьмерку вместе и объяснить, что происходит. Разумеется, находятся и те, для кого обладатели восьмого чувства представляют собой угрозу. Поэтому основной задачей главных героев становится борьба за выживание.

В священника Джесси Кастера вселяется странное существо по имени Генезис — порождение ангела и демона, одновременно и абсолютное зло, и чистый свет. Генезис — единственное создание, которое обладает такой же силой, как Бог, а человек, в которого он вселился, соответственно, становится самым могущественным на Земле. Теперь Кастеру нужно найти пропавшего Бога, и с собой в путь он берет бывшую девушку Тюлип и вампира Кэссиди.

«Очень странные дела»

Майк, Лукас, Джастин и Уилл — обычные 12-летние подростки из 1980-х. Они любят кататься на велосипедах, играть в настольные игры и смотреть научно-фантастические фильмы. Однажды после одного из совместных вечеров Уилл пропадает, а сразу после его исчезновения в городе Хоукинсе, где живут ребята, начинают происходить загадочные события. Сериал привлек Netflix и стал для зумеров чем-то вроде «Твин Пикса» XXI века. «Очень странные дела» номинировали на несколько крупных премий, в том числе «Золотой Глобус» и «Эмми», а для большинства юных актеров сериал стал отправной точкой в карьере.

«Тьма»

В небольшом немецком городе Винден начинают пропадать дети. Постепенно главным героям-подросткам удается выяснить, что в деле замешаны сверхъестественные силы и портал, позволяющий перемещаться во времени. События затрагивают сразу несколько местных семей и разворачиваются в разных отрезках времени — с 1888 по 2053 год. «Тьма» стал первым сериалом Netflix, снятым в Германии. Фильм получил преимущественно положительные отзывы от критиков и зрителей, которые отметили оригинальность сюжета, его глубину и впечатляющую актерскую игру.

«Темные начала»

Год выхода: 2019 (3 сезона)

Страна: Великобритания, США

Режиссеры: Джейми Чайлдс, Уильям МакГрегор, Амит Гупта

В ролях: Дафни Кин, Джеймс Макэвой, Рут Уилсон, Кларк Питерс, Эрион Бакаре, Энн-Мэри Дафф, Кит Коннор

События сериала разворачиваются в альтернативной вселенной, где у каждого человека есть свой деймон — своеобразное альтер эго в виде животного. Однажды главная героиня Лира Белаква узнает о тайном заговоре, связанном с похищением детей, и вместе со своим другом Уиллом отправляется в путешествие по фантастическим мирам. По пути им предстоит пережить немало испытаний, познакомиться с мифическими существами и оказаться в самом центре противостояния властителей разных вселенных.

«Чужак»

Зловещий детективный сериал по мотивам одноименного романа «короля ужасов» Стивена Кинга. В центре сюжета — жестокое убийство мальчика. Местный детектив Ральф Андерсон быстро находит подозреваемого по отпечаткам пальцев. Все улики указывают на тренера детской бейсбольной команды, но есть неувязка — в момент совершения преступления подозреваемый находился в десятках километров от места трагедии, и единственным объяснением становится вмешательство потусторонних сил.

«Тайны Салфер-Спрингс»

Год выхода: 2021 (3 сезона)

Страна: США

Режиссеры: Роберт Дж. Метойер, Чарльз Прэтт мл., Кристин Уинделл, Мэри Лу Белли

В ролях: Престон Оливер, Кайли Керран, Эль Грэм, Мадлен Макгроу, Лэндон Гордон, Келли Фрай

После того как отец Гриффина Кэмпбелла, Бен, оставляет работу в Чикаго, жизнь всей семьи резко меняется. Они переезжают в небольшой городок Салфер-Спрингс в Индиане, где старшие Кэмпбеллы покупают заброшенный отель «Тремонт» в надежде вернуть ему былую популярность. 12-летний Гриффин не имеет ничего против, но вот новые одноклассники смотрят на него с недоверием — говорят, в «Тремонте» обитает призрак девочки Саванны, пропавшей из детского лагеря около 30 лет назад. Вскоре Гриффин вместе с новыми друзьями обнаруживает в отеле портал, с помощью которого можно путешествовать во времени.

«Чепелуйэт»

Год выхода: 2021 (1 сезон)

Страна: США

Режиссеры: Дэвид Фрэйзи, Рэйчел Лайтермен, Майкл Нанкин

В ролях: Эдриан Броуди, Эмили Хэмпшир, Дженнифер Энс, Сирена Гуламгаус, Иэн Хо, Хью Томпсон, Женевьев ДеГрейвс

Еще один сериал, в основу которого легло произведение писателя Стивена Кинга — рассказ «Поселение Иерусалим». События разворачиваются в Америке в 1850 году. После смерти жены капитан в отставке Чарльз Бун переезжает вместе с детьми в фамильный особняк Чепелуэйт, намереваясь изучить историю своей семьи и начать жизнь с чистого листа. Однако перед этим ему предстоит дать отпор потусторонним силам, которые контролируют здание. Несмотря на впечатляющий актерский состав и интересную интригу, российским критикам сериал не особо понравился, однако зарубежные зрители оказались к нему более благосклонны — сейчас у сериала рейтинг 7,2 на IMDb.

«Архив 81»

Музейного реставратора Дэна просят восстановить и оцифровать несколько видеокассет, поврежденных во время загадочного пожара. Когда на экране появляются первые кадры, Дэн понимает, что имеет дело с произошедшим десятилетия назад жестоким убийством, в котором, как оказалось, замешан его отец. Сериал основан на одноименном хоррор-подкасте, который вышел в 2016 году.

«Уэнсдей»

Юная представительница знаменитой семейки Аддамс (придуманной еще в 1938 году американским художником Чарльзом Аддамсом для газетных комиксов; герои фильмов, мультфильмов и видеоигр), 16-летняя Уэнсдей, отправляется на учебу в Невермор — академию для подростков со сверхъестественными способностями. Она не горит желанием общаться с одноклассниками или участвовать в школьных тусовках, но очень хочет найти местного серийного убийцу и раскрыть тайну своих родителей. Несмотря на то что этот сериал режиссера Тима Бертона в основном был ориентирован на юную аудиторию, первый сезон «Уэнсдей» побил все рекорды Netflix в первую же неделю показа, а в июне 2023 года был признан самым популярным англоязычным шоу на Netflix.