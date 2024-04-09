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Мистическое кино: лучшие сериалы жанра

Мистические сериалы хороши тем, что могут совмещать в себе несколько жанров: и детектив, и фэнтези, и драму. «Лента.ру» сделала подборку лучших загадочных сериалов на любой вкус; вам осталось лишь выбрать — погрузиться в психологические переживания героев или последовать за ними во временной портал.

Мистическое кино: лучшие сериалы жанра
© Lenta.ru

«Мертвая зона»

  • Год выхода: 1983 (6 сезонов)

Профессор Джон Смит после несчастного случая провел шесть лет в коме. Очнувшись, он обнаруживает, что потерял всех родных, но при этом приобрел дар предвидения. Смит решает использовать свои способности на благо общества и предотвращать с их помощью преступления.

«Твин Пикс»

Культовый сериал американца Дэвида Линча, запустивший волну популярности на таинственные истории, разворачивающиеся в идиллических пейзажах одноэтажной Америки. Действие происходит в конце 1980-х в небольшом городке Твин Пикс, где на берегу озера находят тело старшеклассницы Лоры Палмер. Расследовать убийство отправляется агент ФБР Дейл Купер, который уже спустя несколько дней пребывания в городе обнаруживает, что жители Твин Пикса далеко не так просты, как кажется на первый взгляд. Сериал оказал огромное влияние на массовую культуру, а в 2019 году журнал The Rolling Stone назвал его самым страшным сериалом в истории.

«Секретные материалы»

Главный минус талантливого агента ФБР Фокса Малдера в том, что большую часть времени он тратит не на расследование реальных преступлений, а на поиски в каждом деле следов внеземной цивилизации. Чтобы держать импульсивного Малдера под контролем, к нему приставляют молодую напарницу Дану Скалли — скептичную, строгую, в общем полную противоположность Фоксу. Сначала Малдер и Скалли не могут найти общий язык, но потом их отношения становятся все крепче и крепче, а драматургия между тем все темнее и загадочнее.

«Остаться в живых»

Самолет компании Oceanic Airlines, следовавший из Сиднея в Лос-Анджелес, терпит крушение над Океанией. 48 пассажирам удается спастись: они оказываются на тропическом острове, где им предстоит провести ближайшие часы (дни? месяцы?) в ожидании спасения. Несмотря на то что они уже пережили страшный стресс, самое сложное еще впереди. Нужно разобраться, как выжить на незнакомой земле, не сойти с ума и научиться сдерживать агрессию друг к другу. Этот сериал стал одним из самых популярных телевизионных шоу и в общей сложности был номинирован более чем на 190 премий и получил более 50 наград.

«Легенда об Искателе»

Юный Ричард Сайфер — Искатель истины, которому предстоит освободить Срединные земли от кровавого тирана Даркена. Помогать ему в этом будут Мать-исповедница Кэлен Амнелл и Волшебник Зеддикус Зул Зорандер. С Даркеном Ричард борется на протяжении всего первого сезона, а во втором — у него появляется новый, еще более сильный противник, Владетель подземного мира. Сериал снят по мотивам романов американского писателя Терри Гудкайнда, однако от оригинального сюжета остались лишь персонажи и несколько ключевых моментов.

«Салем»

Ветеран войны Джон Олден возвращается в родной город Салем и обнаруживает, что в городе развернута настоящая охота на ведьм. Местные пуританские власти пристально следят за женщинами, за малейшую неосторожность провозглашая их ведьмами и отправляя на казнь. Между тем настоящие ведьмы научились мастерски скрывать свою сущность и притворяться обычными людьми. Историческое фэнтези с отсылкой к реальным событиям конца XVII века.

«Восьмое чувство»

Восемь незнакомых людей из разных уголков планеты внезапно чувствуют необъяснимую психологическую и эмоциональную связь друг с другом. Джонас Малики, который принадлежит к другой группе людей, обладающих такими же способностями, хочет собрать новую восьмерку вместе и объяснить, что происходит. Разумеется, находятся и те, для кого обладатели восьмого чувства представляют собой угрозу. Поэтому основной задачей главных героев становится борьба за выживание.

«Проповедник»

В священника Джесси Кастера вселяется странное существо по имени Генезис — порождение ангела и демона, одновременно и абсолютное зло, и чистый свет. Генезис — единственное создание, которое обладает такой же силой, как Бог, а человек, в которого он вселился, соответственно, становится самым могущественным на Земле. Теперь Кастеру нужно найти пропавшего Бога, и с собой в путь он берет бывшую девушку Тюлип и вампира Кэссиди.

«Очень странные дела»

Майк, Лукас, Джастин и Уилл — обычные 12-летние подростки из 1980-х. Они любят кататься на велосипедах, играть в настольные игры и смотреть научно-фантастические фильмы. Однажды после одного из совместных вечеров Уилл пропадает, а сразу после его исчезновения в городе Хоукинсе, где живут ребята, начинают происходить загадочные события. Сериал привлек Netflix и стал для зумеров чем-то вроде «Твин Пикса» XXI века. «Очень странные дела» номинировали на несколько крупных премий, в том числе «Золотой Глобус» и «Эмми», а для большинства юных актеров сериал стал отправной точкой в карьере.

«Тьма»

В небольшом немецком городе Винден начинают пропадать дети. Постепенно главным героям-подросткам удается выяснить, что в деле замешаны сверхъестественные силы и портал, позволяющий перемещаться во времени. События затрагивают сразу несколько местных семей и разворачиваются в разных отрезках времени — с 1888 по 2053 год. «Тьма» стал первым сериалом Netflix, снятым в Германии. Фильм получил преимущественно положительные отзывы от критиков и зрителей, которые отметили оригинальность сюжета, его глубину и впечатляющую актерскую игру.

«Темные начала»

  • Год выхода: 2019 (3 сезона)
  • Страна: Великобритания, США
  • Режиссеры: Джейми Чайлдс, Уильям МакГрегор, Амит Гупта
  • В ролях: Дафни Кин, Джеймс Макэвой, Рут Уилсон, Кларк Питерс, Эрион Бакаре, Энн-Мэри Дафф, Кит Коннор

События сериала разворачиваются в альтернативной вселенной, где у каждого человека есть свой деймон — своеобразное альтер эго в виде животного. Однажды главная героиня Лира Белаква узнает о тайном заговоре, связанном с похищением детей, и вместе со своим другом Уиллом отправляется в путешествие по фантастическим мирам. По пути им предстоит пережить немало испытаний, познакомиться с мифическими существами и оказаться в самом центре противостояния властителей разных вселенных.

«Чужак»

Зловещий детективный сериал по мотивам одноименного романа «короля ужасов» Стивена Кинга. В центре сюжета — жестокое убийство мальчика. Местный детектив Ральф Андерсон быстро находит подозреваемого по отпечаткам пальцев. Все улики указывают на тренера детской бейсбольной команды, но есть неувязка — в момент совершения преступления подозреваемый находился в десятках километров от места трагедии, и единственным объяснением становится вмешательство потусторонних сил.

«Тайны Салфер-Спрингс»

  • Год выхода: 2021 (3 сезона)
  • Страна: США
  • Режиссеры: Роберт Дж. Метойер, Чарльз Прэтт мл., Кристин Уинделл, Мэри Лу Белли
  • В ролях: Престон Оливер, Кайли Керран, Эль Грэм, Мадлен Макгроу, Лэндон Гордон, Келли Фрай

После того как отец Гриффина Кэмпбелла, Бен, оставляет работу в Чикаго, жизнь всей семьи резко меняется. Они переезжают в небольшой городок Салфер-Спрингс в Индиане, где старшие Кэмпбеллы покупают заброшенный отель «Тремонт» в надежде вернуть ему былую популярность. 12-летний Гриффин не имеет ничего против, но вот новые одноклассники смотрят на него с недоверием — говорят, в «Тремонте» обитает призрак девочки Саванны, пропавшей из детского лагеря около 30 лет назад. Вскоре Гриффин вместе с новыми друзьями обнаруживает в отеле портал, с помощью которого можно путешествовать во времени.

«Чепелуйэт»

  • Год выхода: 2021 (1 сезон)
  • Страна: США
  • Режиссеры: Дэвид Фрэйзи, Рэйчел Лайтермен, Майкл Нанкин
  • В ролях: Эдриан Броуди, Эмили Хэмпшир, Дженнифер Энс, Сирена Гуламгаус, Иэн Хо, Хью Томпсон, Женевьев ДеГрейвс

Еще один сериал, в основу которого легло произведение писателя Стивена Кинга — рассказ «Поселение Иерусалим». События разворачиваются в Америке в 1850 году. После смерти жены капитан в отставке Чарльз Бун переезжает вместе с детьми в фамильный особняк Чепелуэйт, намереваясь изучить историю своей семьи и начать жизнь с чистого листа. Однако перед этим ему предстоит дать отпор потусторонним силам, которые контролируют здание. Несмотря на впечатляющий актерский состав и интересную интригу, российским критикам сериал не особо понравился, однако зарубежные зрители оказались к нему более благосклонны — сейчас у сериала рейтинг 7,2 на IMDb.

«Архив 81»

Музейного реставратора Дэна просят восстановить и оцифровать несколько видеокассет, поврежденных во время загадочного пожара. Когда на экране появляются первые кадры, Дэн понимает, что имеет дело с произошедшим десятилетия назад жестоким убийством, в котором, как оказалось, замешан его отец. Сериал основан на одноименном хоррор-подкасте, который вышел в 2016 году.

«Уэнсдей»

Юная представительница знаменитой семейки Аддамс (придуманной еще в 1938 году американским художником Чарльзом Аддамсом для газетных комиксов; герои фильмов, мультфильмов и видеоигр), 16-летняя Уэнсдей, отправляется на учебу в Невермор — академию для подростков со сверхъестественными способностями. Она не горит желанием общаться с одноклассниками или участвовать в школьных тусовках, но очень хочет найти местного серийного убийцу и раскрыть тайну своих родителей. Несмотря на то что этот сериал режиссера Тима Бертона в основном был ориентирован на юную аудиторию, первый сезон «Уэнсдей» побил все рекорды Netflix в первую же неделю показа, а в июне 2023 года был признан самым популярным англоязычным шоу на Netflix.

Фильмы и сериалы
Легенда об Искателе
Проповедник
Остаться в живых
Секретные материалы
Луис Хофман
Келли Фрай
Лиза Викари
Амит Гупта
Ким Мэннерс
Герберт Лом
Элизабет Блэкмор
Элиз Эберли
Оливер Мазуччи
Брюс Спенс
Калеб Дешанель
Крэйг Паркер
Джастин Бенсон
Андреас Пичман
Джереми Бобб
Калеб Маклафлин
Митч Пиледжи
Эмили Хэмпшир
Дэвид Наттер
Майкл Словис
Грэм Мактавиш
Пэ Ду-на
Терри О'куинн
Джулианна Николсон
Кайл Маклахлен
Дженна Ортега
Джозеф Гилган
Иддо Голдберг
Эван Голдберг
Ребекка Томас
Мартин Донован
Мэтт Макгорри
Джеймс Мактиг
Джанет Монтгомери
Хизер Грэм
Мэтт Даффер
Наталия Дайер
Лара Флинн
Стивен Уильямс
Майкл Онткин
Хорхе Гарсиа
Мэттью Фокс
Майкл Эмерсон
Джош Холлоуэй
Рут Уилсон
Тина Десай
Макс Римельт
Таппенс Мидлтон
Майкл Херст
Джек Бендер
Джейсон Бейтман
Джо Кири
Крис Картер
Мэри Лу
Лора Палмер
Шерил Ли
Дейл Купер
Джон Смит
Бобби Браун
Кристина Риччи
Эдриан Броуди
Ноа Тейлор
Джеймс Макэвой
Кэтрин Зета-джонс
Мартин Шин
Гвендолин Кристи
Джиллиан Андерсон
Вайнона Райдер
Дэвид Харбор
Доминик Купер
Джеймс Маршалл
Билл Кэмп
Дэвид Духовны
Бен Мендельсон
Кристофер Уокен
Шон Леви
Стивен Кинг
Дэвид Кроненберг
Дэвид Линч
Тим Бертон
Netflix
ФБР
Российские актеры