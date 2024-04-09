В Мексике пройдет фестиваль российского кино

Международный фестиваль российского кино пройдет с 10 по 29 апреля в Мексике. Об этом сообщили в посольстве РФ в Мехико.

© Кадр из фильма "Анна Каренина. История Вронского".

"Мы приглашаем всех познакомиться с российской кинокультурой и посетить первый международный фестиваль российского кино при Национальном политехническом институте", - говорится в сообщении, опубликованном на странице диппредставительства в Х (ранее Twitter).

Там добавили, что открытие фестиваля состоится в Культурном центре имени Хайме Торреса Бодета, будет показана картина Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского".