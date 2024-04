Лучшие сериалы по культовым видеоиграм: почему их стоит смотреть

11 апреля на Amazon Prime выходит снятый по культовой постапокалиптической RPG «Фоллаут» — который пополнит только возрастающее число дорогостоящих и амбициозных сериалов, взявших за основу видеоигры. «Лента.ру» перечисляет другие недавние сериалы, вышедшие из игрового мира, и рассказывает, почему их стоит посмотреть.

© Lenta.ru

«Одни из нас» / The Last of Us

Что это?

Постапокалиптический зомби-хоррор с открытыми «Игрой престолов» звездами Педро Паскалем и Беллой Рамзи. В 2003 году мир охватила пандемия, превращающая людей в зомби. За какие-то полдня Соединенные Штаты превратились в пылающие руины, а бывший ветеран боевых действий и отец-одиночка Джоэл (Паскаль) в хаосе потерял свою единственную дочь. 20 лет спустя Джоэл живет в карантинной зоне Бостона, промышляя подпольной торговлей аптечными препаратами. В обмен на способный завестись автомобиль он обещает провести через опасные территории 14-летнюю Элли (Рамзи), которая оказывается невосприимчива к страшному вирусу. Первый сезон вышел на HBO Max в январе 2023-го.

На чем основано?

На сурвайвал-хорроре The Last of Us, вышедшем эксклюзивно на платформе PlayStation в 2013 году и удостоившемся титула «Игры года» от многих профильных изданий. Видеоигра стала одной из самых продаваемых в истории, за первую неделю разошлась тиражом в 1,3 миллиона копий, а к 2018-му эта цифра достигла 17 миллионов. Проект стал революционным как раз потому, что жанрово был выстроен как десятичасовой экшен-фильм, который уделял повышенное внимание диалогам, развитию характеров персонажей и их взаимоотношениям друг с другом.

Все это дополняли постапокалиптическая эстетика, а также эпические декорации и сносный геймплей

Зачем смотреть?

В первую очередь, ради удивительной химии между Паскалем и Рамзи — прямого доказательства того, что видеоиграм, равно как и их CGI-персонажам, еще ой как далеко до настоящей конкуренции с актерским талантом. Дуэт артистов делает позаимствованных у видеоигры Джоэла и Элли глубже, а шоураннер Крейг Мэйзин («Чернобыль») додумывает сюжет оригинала так, чтобы у него появлялся эпический контекст, а у персонажей — более сложные мотивации.

В остальном же «Одни из нас» попросту переснял без радикальных изменений все ключевые моменты из видеоигры, представленные в кат-сценах, — и за это удостоился единодушного признания одновременно и кинокритиков, и поклонников франшизы

«Скрежет металла» / Twisted Metal

Что это?

Комедийная постапокалиптика со звездой супергеройских фильмов Marvel Энтони Маки в роли страдающего от амнезии курьера (в этой вселенной их называют молочниками) Джона Доу, который на гоночном автомобиле доставляет посылки через опасные пустоши. Джон намерен выкарабкаться в лучшую постапокалиптическую жизнь, получив право на проживание в полисе (охраняемый высоким забором город, в котором еще теплится былая цивилизация). Для этого ему необходимо доставить таинственную посылку, избегая целое полчище мародеров и клоуна-убийцу по прозвищу Сладкоежка (Уилл Арнетт). В квесте ему поможет угонщица Тишина (Стефани Беатрис). Сериал вышел на Peacock летом 2023-го.

На чем основано?

Сериал вдохновлен олдскульной серией экшен-гонок для PlayStation, первая из которых вышла аж в 1995 году. С тех пор вышло семь видеоигр, в том числе и для пользователей персональных компьютеров. В основе сюжета — смертельный турнир, устраиваемый неким Калипсо, на который приглашаются лучшие водители со всего мира.

Победителя ждет Гран-при — исполнение любого желания, проигравших ждет бесславная смерть

Зачем смотреть?

Ради шуток категории Б, кровищи, пушек, тачек и Энтони Маки в классической для жанра би-муви абсурдной роли. «Скрежет металла» — совершенно необязательное, но вполне способное отвлечь от безумств реального мира зрелище, которое сознательно ставит во главу угла все элементы низкокачественного развлекательного экшена, не нагружая их всякой ерундой вроде драматизма, проработки характеров или законов физики.

Halo

Что это?

Недавно обзаведшаяся уже вторым сезоном научно-фантастическая военная драма об отважном бойце, который вдруг принимается рефлексировать о праведности бойни, где принимает участие. 2552 год, человечество силами Космического Командования Объединенных Наций (ККОН) ведет затяжную космическую войну с религиозным союзом инопланетных рас, именуемым Ковенантом. Возглавляют сопротивление землян Спартанцы, суперсолдаты, созданные для самых отчаянных боевых миссий. Их лидер — легендарный командир Мастер Чиф (Пабло Шрайбер), также известный как Джон-117. Первый сезон вышел в 2022 году на Paramount+, второй увидел свет в феврале 2023-го.

На чем основано?

На одной из самых масштабных в истории видеоигр франшизе, берущей отсчет с вышедшего в 2001 году шутера Halo: Combat Evolved для Xbox. С тех пор Halo распространился на другие платформы и оброс множеством книг, графических романов, комиксов, короткометражных, анимационных и художественных фильмов.

Зачем смотреть?

Как минимум ради очень красивой картинки и ностальгии — зрителям предлагают дорогостоящий CGI и классический ураганный экшен вкупе с полноценным фан-сервисом, полным отсылок к видеоиграм и романам серии. В остальном же Halo выглядит весьма бездумным сай-фай-боевиком, который ничего нового в жанр не привносит, скорее заимствуя всевозможные клише у более ярких его представителей.

«Банды Лондона» / Gangs of London

Что это?

Криминальный боевик, насчитывающий уже два сезона (третий планируется выпустить либо к концу 2024-го, либо в начале 2025 года). Современный Лондон охвачен хаосом из-за войны банд, разразившейся после убийства главы одной из группировок. Сын покойного мафиози жаждет мести и готов утопить город в крови. Первый сезон вышел в 2020 году на AMC, второй — осенью 2022-го.

На чем основано?

На вышедшей в 2006 году стрелялке для PSP, которую можно описать как Grand Theft Auto в декорациях Лондона, и в которую можно играть, стоя в очередях. Игра, ставшая третьей частью серии (в нее также входят части The Getaway 2002 года и Black Monday 2004-го), отличалась яркими и характерными героями, представителями разных банд и этносов, сценки с которыми показывались между миссиями в виде комикса.

Зачем смотреть?

Ради экшена, который в этом малобюджетном сериале поставлен чуть ли не на уровне франшизы «Джон Уик». Сериал едва ли увлечет сюжетом или драмой персонажей, которые здесь часто гибнут, не успев наладить со зрителем никакой эмоциональной связи. «Банды Лондона» — исключительно жанровый проект, и именно в многочисленных боевых сценах и кроется его главная развлекательная ценность.

«Обитель зла» / Resident Evil

Что это?

Первый в истории серии «Обитель зла» игровой сериал, который сконцентрировал в себе все главные вехи и идеи франшизы. 2022 год. Доктор Альберт Вескер (Лэнс Реддик) переезжает с юными дочерьми Джейд (Тамара Смарт) и Билли (Сиена Агудонг) в Новый Ракун-Сити — город, принадлежащий печально известной корпорации «Амбрелла», ныне разрабатывающей лекарство с подозрительным названием «Радость». Годы спустя подросшая Джейд (Элла Балинска) выживает в мире, захваченном ожившими мертвецами, и пытается разработать лекарство от эпидемии, во вспышке которой она видит собственную вину. Шоу вышло на Netflix летом 2022-го.

На чем основано?

На самой легендарной в истории видеоигр зомби-хоррор-франшизе из Японии, существующей аж с 1996 года. Игра стала образцовым представителем жанра сурвайвал-хоррор — пользователям приходилось буквально выживать в опасной вселенной, аккуратно расходуя боеприпасы и лекарства, а также решая головоломки. Впоследствии франшиза обросла серией не менее эпичных полнометражных фильмов с Миллой Йовович в главной роли.

Зачем смотреть?

«Обитель зла» наглядно показывает, каким глотком свежего воздуха может оказаться здоровая доля иронии, особенно когда речь идет о франшизе, уже давно переступившей черту между реалистичным зомби-хоррором а-ля «Ходячие мертвецы» и абсурдистским фрик-шоу.

Сериал стартует как стандартный, предсказуемый (и в чем-то инфантильный) боевик, но по ходу сюжета с шоу происходит что-то странное: одни персонажи начинают вставлять в диалоги абсолютно неуместные и инородные шуточки, другие — кидаться фразами пафосно-нелепыми

Экшен-сцены становятся все более безумными, и к середине сериала действие разражается просто феерическим аттракционом с реками крови, летающими ошметками человечьего мяса и толпами воющих зомби. Все это подается с настолько непривычным для киношной «Обители зла» угаром, что сомнений не остается: сериал Netflix открыто и внаглую стебется над собственной вселенной.