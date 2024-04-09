На международный кинофестиваль в Забайкалье соберутся кинематографисты из КНР, Монголии и стран СНГ

На протяжении трех дней в рамках Международного кинофестиваля в столице Забайкалья соберутся кинематографисты из КНР, Монголии, ряда стран СНГ для обсуждения вопросов сотрудничества в сфере киноиндустрии, формирования на территории региона творческого кластера ко-продукции для кинематографа Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом сообщили члены оргкомитета во время рабочей встречи в режиме ВКС в правительстве региона 8 апреля.

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«Цель XI кинофестиваля – максимально охватить кинопоказом и прямым общением между создателями фильмов и зрителями всё Забайкалье. Особенностью фестиваля в этом году станет разнообразие форматов взаимодействия кино и зрителя, попытка усилить впечатления от кинопоказа и программ кинофестиваля за счет творческих встреч и публичных активностей», - отметили члены оргкомитета во время рабочей встречи.

В рамках кинофестиваля зрителей ожидает эксклюзивный показ новой авторской экранизации знаменитой повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось». Главной героиней фильма стала мама Ромки Вера в исполнении Виктории Толстогановой. Влюбленных подростков Ромку и Юльку сыграли молодые актеры Тимофей Тимков и Полина Меркурьева.

Запланированы показы полнометражных художественных фильмов 2022-2024 годов выпуска. Отдельными блоками представлены программы народного кино, драматургических проектов, ночь короткого метра, программа театра и кино, где презентуют проект «Реальные места вымышленных героев» и семейных фильмов со звездами Малого театра, посвящённая памяти Юрия Соломина, программы семейной киностудии страны, поздней премьеры, детского мира и деловая программа.

В жюри войдут известные сценаристы и режиссеры России и других стран: Александр Велединский, Моника Вахи, Горан Радованович, Агриппина Стеклова и многие другие.

Ожидается приезд известных артистов. Среди них – Александр Балуев, Александр Домогаров, Юлия Рутберг, Андрей Чернышев, Борис Токарев, Ольга Кабо, Сергей Юшкевич, Ольга Тумайкина, Анастасия Макеева, Владимир Стеклов, Юрий Беляев, Игорь Ливанов, Татьяна Абрамова и многие другие звезды отечественного кино. Пока приезд ряда гостей – на этапе переговоров.

«С каждым годом наш фестиваль становится лучше, ярче на события, содержание программы. Нам предстоит многое сделать, многое организовать. Он проходит на высоком уровне, но нам важно сделать его еще более интересным, масштабным, будем продумывать новые интересные форматы», - сказал глава региона Александр Осипов и поблагодарил членов оргкомитета за работу по подготовке к проведению кинофестиваля.

Отметим, что концепция международного кинофестиваля посвящена Году семьи в России.