Угольников считает необходимым в будущем снимать фильмы о спецоперации

Киностудия "Военфильм" в будущем планирует приступить к съемкам картин о специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил ТАСС основатель киностудии, режиссер Игорь Угольников.

"Мы, безусловно, будем снимать кино на эту тему. Мне как режиссеру нужно эту тему прочувствовать. Но делать это необходимо", - сказал он.

Два художественных фильма, получившие поддержку Фонда кино и связанные со специальной военной операцией, находятся в производстве, ранее сообщили в пресс-службе фонда в ответ на запрос ТАСС. В частности, речь идет про фильм "Миссия "Ганг", рассказывающий о событиях 2022 года, а также фильм "Тимур и его команда", основанный на повести Аркадия Гайдара, действие которого перенесено в наше время на территорию Донбасса и Белгородской области, уточнили в фонде.

В середине марта зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале выразил мнение, что российские кинематографисты должны начать снимать фильмы про СВО. Его, в частности, поддержал генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.