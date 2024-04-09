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Угольников считает необходимым в будущем снимать фильмы о спецоперации

Киностудия "Военфильм" в будущем планирует приступить к съемкам картин о специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил ТАСС основатель киностудии, режиссер Игорь Угольников.

Угольников считает необходимым в будущем снимать фильмы о спецоперации
© РИА Новости
"Мы, безусловно, будем снимать кино на эту тему. Мне как режиссеру нужно эту тему прочувствовать. Но делать это необходимо", - сказал он.

Два художественных фильма, получившие поддержку Фонда кино и связанные со специальной военной операцией, находятся в производстве, ранее сообщили в пресс-службе фонда в ответ на запрос ТАСС. В частности, речь идет про фильм "Миссия "Ганг", рассказывающий о событиях 2022 года, а также фильм "Тимур и его команда", основанный на повести Аркадия Гайдара, действие которого перенесено в наше время на территорию Донбасса и Белгородской области, уточнили в фонде.

В середине марта зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале выразил мнение, что российские кинематографисты должны начать снимать фильмы про СВО. Его, в частности, поддержал генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.

Фильмы и сериалы
Тимур и его команда
Игорь Угольников
Аркадий Гайдар
Карен Шахназаров
Дмитрий Медведев
Совет безопасности РФ