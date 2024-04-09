«Это нужно для роли». Джеки Чан — о разлетевшейся фотографии с постаревшим собой

В недавнем интервью культовый актёр Джеки Чан прокомментировал фотографию, которая быстро разлетелась по Сети. СМИ писали, что на этой фото можно увидеть сильно постаревшего актёра, «которого не пощадило время».

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На фото Чан был с седыми волосами и седой бородой. Но на деле актёр так не выглядит, поскольку это был лишь образ для роли. Актёр успокоил своих фанатов и отметил, что у него всё в порядке.

Не так давно многие друзья увидели мои недавние фотографии в Сети, и все они были обеспокоены моим здоровьем. Я хочу воспользоваться моментом и сказать, чтобы все знали — не волнуйтесь! Это просто внешний вид персонажа для моего нынешнего фильма. Нужно было выглядеть так, что у меня седые волосы и седая борода.

Джеки Чана можно будет увидеть в новой части «Каратэ-пацана», которая выйдет 13 декабря.