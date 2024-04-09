Фанаты «Рапунцель» недовольны выбором ведущей актрисы

То, что фанаты диснеевских мультфильмов не в восторге от ремейков, не секрет — и причины этому могут быть самые разные. Одной из них становится выбор актрис на роли принцесс — настоящие, живые женщины попросту не могут выглядеть так же идеально, как нарисованные персонажи.

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На этот раз под раздачу попал мультфильм «Рапунцель: Запутанная история» — или, точнее, актриса, которая могла бы сыграть Рапунцель. В чём дело? Разбираемся с Тлум.Ру.

О чём речь?

В феврале 2020 года издание The DisInsider поделилось слухом о том, что в разработке находится игровой фильм по мультфильму «Рапунцель: Запутанная история». Впоследствии новости о том, что актриса Флоренс Пью, по-видимому, присоединилась к проекту в качестве основного кандидата на роль Рапунцель, раздули огонь в фанатском сообществе. Однако никаких подтверждений этому не было — Disney продолжил хранить молчание.

Тем не менее, это не помешало фанатам всерьёз поверить в слухи, что главную героиню сыграет звезда ребута «Дрянных девчонок» Авантика, актриса индийского происхождения. Они тут же начали поливать актрису грязью в социальных сетях, даже не разобравшись в ситуации. Также, по слухам, Флинна Райдера сыграет Майло Манхейм, уже засветившийся в проекте Disney «Зомби».

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Хотя «Рапунцель: Запутанная история» всё ещё может получить ремейк, Авантика, вероятно, не имеет к нему никакого отношения. В ноябре 2022 года она поделилась с Deadline информацией об адаптации книги Рошани Чокши «Корона желаний» по мотивам индуистской мифологии, которая находится в разработке для Disney +. В фильме она сыграет воинственную принцессу Бхараты, которую предал собственный брат.

Вот, что говорят недовольные пользователи соцсетей:

«ВСЯ СУТЬ фильма в том, что Рапунцель БЛОНДИНКА. Если вы хотите индийской репрезентации, СДЕЛАЙТЕ ИНДИЙСКУЮ ПРИНЦЕССУ, я не знаю, почему Дисней менял самых знаковых принцесс только ради репрезентации. Рапунцель в оригинале немка» «Рапунцель была белой женщиной со светлыми волосами и голубыми глазами. Им следует нанять кого-то, кто действительно похож на неё!!! Это не делает вас расистом. Можем ли мы оставить оригинальных БЕЛЫХ персонажей БЕЛЫМИ?!»

«Я бы хотела индийскую Рапунцель. Но, честно говоря, я бы предпочел историю, созданную для девушек-деси, с принцессой-деси, вращающуюся вокруг культуры деси. Если они ничего не изменили в истории, кроме её расы, это кажется поверхностным. Это как приклеить на персонажа другую кожу и назвать это разнообразием» «Я вообще не злюсь на индийскую Рапунцель, но, если Дисней действительно хочет создать крутую репрезентацию вместо того, чтобы затыкать существующих персонажей, им следует создавать новых персонажей, включающих в себя реальные исследования различных культур, как они это делали раньше» «Это не расизм, вы называете расизмом всё подряд. Рапунцель — белая девушка со светлыми волосами»

Но нашлись и те, кто был бы доволен таким выборам:

«Рапунцель даже не натуральная блондинка, она брюнетка! Она блондинка из-за цветка» «Оригинальная история Рапунцель персидская, а её волосы были черными» «Причина номер один, почему индийская Рапунцель имеет смысл, заключается в том, что мечта каждого индийского родителя — держать своих дочерей подальше от реального мира» «Черная Тиана и индейская Покахонтас — важные части их историй… Белая кожа Рапунцель и Ариэль не важна для их историй! Цветные люди могут иметь волшебные волосы и быть русалками, перестаньте вести себя глупо!!» «Подожди, вся эта история с Рапунцель была из-за ФАНКАСТА?! Вы все сошли с ума!»

А что вы думаете об этой истории? Посмотрели бы на такую Рапунцель или вы видите её только белокожей блондинкой? Также вам понравится:10 неожиданных фактов о «Рапунцель», о которых вы не подозревалиТест: В ремейке какого мультфильма играла эта звезда