Созданный в Новосибирске фильм о детях - тружениках тыла выйдет в прокат 25 апреля

Фильм "Суворовец 1944" основан на художественных произведениях новосибирских авторов и реальных событиях, происходивших в регионе во время Великой Отечественной войны, выйдет во всероссийский прокат 25 апреля. Об этом сообщили в мэрии города.

© Кадр из фильма "Суворовец 1944"

"Полнометражный художественный фильм для детей и юношества "Суворовец 1944" создан новосибирскими кинематографистами при поддержке правительства Новосибирской области и Президентского фонда культурных инициатив. С 25 апреля 2024 года фильм выходит в федеральный прокат", - говорится в сообщении.

Съемки проходили в Колыванском районе Новосибирской области. В них были заняты актеры новосибирских театров. Оригинальный саундтрек написал местный композитор Алексей Григорьев. Зрители также услышат песню композитора и музыканта Сергея Галанина. В главной роли снимался 13-летний Всеволод Казанцев. Как и все дети, принявшие участие в проекте, он прошел подготовку в новосибирской студии игрового кино "Краски", которая снимала фильма.