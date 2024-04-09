Первая серия Fallout выйдет раньше и будет бесплатной
Стриминговый сервис Amazon Prime Video внезапно перенес дату выхода экранизации Fallout.
Ранее предполагалось, что шоу станет доступно на Западе 11 апреля, однако теперь посмотреть весь сериал можно будет уже 10 апреля в 18:00 по тихоокеанскому времени или 11 апреля в 3 часа ночи по мск.
Одновременно с этим сервис Twitch объявил о том, что бесплатно покажет первую серию. 11 апреля ее будут транслировать полтора десятка стримеров.
Вот их полный список:
- /Shroud
- /BrookAB
- /TheOnlyRyann
- /DEERE
- /CohhCarnage
- /KingGothalion
- /TheBronzeGirl
- /DansGaming
- /SweeetTails
- /Elspeth
- /Techniq
- /Swiftor
- /GassyMexican
- /Tooniversal
- /bloodyfaster
Действие сериала по Fallout развернется в 2296 году, через 219 лет после ядерного апокалипсиса. В центре сюжета окажутся выходец из Убежища в исполнении Эллы Пернелл, гуль-охотник, которого сыграл Уолтон Гоггинс, и новичок Братства Стали, роль которого досталась Аарону Мотену. За шоу отвечают Джонатан Нолан и Лиза Джой, известные по «Миру Дикого Запада».
Ранее журналисты обнаружили жирный намек на то, что сериал уже продлили на второй сезон. Заглавное фото: Amazon Prime Video