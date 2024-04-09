Первая серия Fallout выйдет раньше и будет бесплатной

Стриминговый сервис Amazon Prime Video внезапно перенес дату выхода экранизации Fallout.

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Ранее предполагалось, что шоу станет доступно на Западе 11 апреля, однако теперь посмотреть весь сериал можно будет уже 10 апреля в 18:00 по тихоокеанскому времени или 11 апреля в 3 часа ночи по мск.

Одновременно с этим сервис Twitch объявил о том, что бесплатно покажет первую серию. 11 апреля ее будут транслировать полтора десятка стримеров.

Вот их полный список:

/Shroud

/BrookAB

/TheOnlyRyann

/DEERE

/CohhCarnage

/KingGothalion

/TheBronzeGirl

/DansGaming

/SweeetTails

/Elspeth

/Techniq

/Swiftor

/GassyMexican

/Tooniversal

/bloodyfaster

Действие сериала по Fallout развернется в 2296 году, через 219 лет после ядерного апокалипсиса. В центре сюжета окажутся выходец из Убежища в исполнении Эллы Пернелл, гуль-охотник, которого сыграл Уолтон Гоггинс, и новичок Братства Стали, роль которого досталась Аарону Мотену. За шоу отвечают Джонатан Нолан и Лиза Джой, известные по «Миру Дикого Запада».

Ранее журналисты обнаружили жирный намек на то, что сериал уже продлили на второй сезон. Заглавное фото: Amazon Prime Video