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Первая серия Fallout выйдет раньше и будет бесплатной

Стриминговый сервис Amazon Prime Video внезапно перенес дату выхода экранизации Fallout.

Первая серия Fallout выйдет раньше и будет бесплатной
© Cq.ru

Ранее предполагалось, что шоу станет доступно на Западе 11 апреля, однако теперь посмотреть весь сериал можно будет уже 10 апреля в 18:00 по тихоокеанскому времени или 11 апреля в 3 часа ночи по мск.

Одновременно с этим сервис Twitch объявил о том, что бесплатно покажет первую серию. 11 апреля ее будут транслировать полтора десятка стримеров.

Вот их полный список:

  • /Shroud
  • /BrookAB
  • /TheOnlyRyann
  • /DEERE
  • /CohhCarnage
  • /KingGothalion
  • /TheBronzeGirl
  • /DansGaming
  • /SweeetTails
  • /Elspeth
  • /Techniq
  • /Swiftor
  • /GassyMexican
  • /Tooniversal
  • /bloodyfaster

Действие сериала по Fallout развернется в 2296 году, через 219 лет после ядерного апокалипсиса. В центре сюжета окажутся выходец из Убежища в исполнении Эллы Пернелл, гуль-охотник, которого сыграл Уолтон Гоггинс, и новичок Братства Стали, роль которого досталась Аарону Мотену. За шоу отвечают Джонатан Нолан и Лиза Джой, известные по «Миру Дикого Запада».

Ранее журналисты обнаружили жирный намек на то, что сериал уже продлили на второй сезон. Заглавное фото: Amazon Prime Video

Фильмы и сериалы
Мир Дикого Запада
Элла Пернелл
Джонатан Нолан
Amazon