В кинотеатрах выходят фильмы «Туман», «Манкимэн» и «Джойка»

В четверг, 11 апреля, в российских кинотеатрах стартует показ боевиков «Падение империи» о гражданской войне в США и «Манкимэн», в котором герой Дева Пателя мстит влиятельным людям за свою семью. Также зрители смогут посмотреть российский детективный триллер «Туман» о кинооператоре Кате, расследующей пропажу двух метеорологов, фантастический фильм «Дыши!» о будущем, где отсутствует кислород, и драму «Джойка» про американку, стремящуюся стать звездой русского балета.

© Кадр из фильма «Туман»

«Падение империи» (Civil War)

Кинематографисты из США и Великобритании представляют драматический боевик о гражданской войне в Америке. Режиссёром и сценаристом проекта выступил Алекс Гарленд — по его произведениям ранее были сняты фильмы «Пляж» и «28 дней спустя».

В центре сюжета — команда военных журналистов, которая под руководством опытного фотографа Ли Смит (Кирстен Данст) направляется в Вашингтон, чтобы успеть взять интервью у бывшего президента Штатов, пока повстанческие группировки не разгромили столицу.

Кинокритики высоко оценили картину. На Rotten Tomatoes у неё 93% «свежести». По словам Мэтта Золлера Зейтца, автора портала Rogerebert.com, это великолепный проект, в котором есть жизненная сила.

«Падение империи» — это безумно убедительное и будоражащее зрелище. Превосходный фильм со своей неповторимой энергетикой, не похожий ни на одну другую работу Гарленда. Да и в целом картина отличается от всего, что кто-либо когда-либо снимал, хотя в ней и проскальзывают отголоски десятков других кинолент (и литературных произведений), которые, судя по всему, служили режиссёру вдохновением», — пишет кинокритик.

«Манкимэн» (Monkey Man)

Актёр Дев Патель («Лев», «Миллионер из трущоб») снял свой первый полнометражный фильм. До этого артист в качестве режиссёра работал над двумя короткометражными лентами: «Домашний покупатель» и Roborovski.

Действие криминального боевика с индийским колоритом разворачивается в Мумбае. Главный герой Кид намерен отомстить влиятельным людям за свою семью. Его мать подверглась жестокому обращению со стороны начальника полиции.

Он ежедневно тренируется и участвует в подпольных боях за деньги, а также работает в элитном ночном клубе, где погружается в мир богатых и порочных людей, чтобы в итоге свести счёты с авторитетами в мире криминала и подкупными политиками, без зазрения совести отнимающими у простых граждан всё.

Главную роль в боевике исполнил сам Патель. Для работы над фильмом он набирал массу в течение девяти месяцев. По словам артиста, в картине он постарался передать чувство отчаяния, которое охватывало его героя.

«Он своего рода загнанный в угол зверь, готовый сделать что угодно, лишь бы выжить: то и дело скалит зубы, брызжет слюной, кусается — поистине как животное. Развиваясь по ходу сюжета, он начинает, можно сказать, овладевать своими эмоциями, а его стиль становится более собранным и сдержанным», — рассказал Патель The New York Times.

Фильм «Туман» стал дебютным художественным полнометражным проектом режиссёра документального кино Наталии Гугуевой.

В ленте постановщица рассказала о молодом кинооператоре Кате, которая едет на труднодоступную метеостанцию вместе с метеорологом Андреем, чтобы снять документальную картину о таинственной пропаже семейной пары метеорологов, живших там ранее.

В актёрский состав вошли Валерия Репина, Денис Бондаренко, Ольга Красько, Евгений Харитонов, Олег Бойко.

По словам Наталии Гугуевой, основной конфликт фильма заключается в отношениях между мужчиной и женщиной, а также в женском выборе.

«Эта тема близка большому количеству людей, поэтому мы считаем, что наша картина зрительская и жанровая, хотя она имеет и все признаки авторского высказывания. Я получаю после показов большое количество откликов от зрителей, в которых они с волнением делятся тем, что подобная ситуация тяжело переживается ими годами, иногда десятилетиями», — объяснила кинематографист в интервью «АртМосковии».

Съёмки фильма проходили в Мурманской области. Лента участвовала во многих фестивалях — как российских, так и зарубежных — и была удостоена 24 наград.

«Джойка» (Joika)

В драме новозеландского режиссёра и сценариста Джеймса Напье рассказывается история американской балерины Джой Уомак, которой выпадает шанс стать частью мира элитного русского балета. Вопреки уговорам семьи, девушка едет в Россию и пытается во что бы то ни стало добиться признания в лучшей школе балета. Однако этот мир жесток, и Джой придётся на личном опыте это узнать. Она столкнётся с коварством, завистью, изнурительными тренировками.

Главную роль исполнила Талия Райдер («Дурные деньги»). Также в фильме снялись Дайана Крюгер, Олег Ивенко, Наталия Осипова, Борис Шиц, Томаш Кот, Каролина Грушка и другие.

«Дыши!» (Breathe)

Действие научно-фантастического триллера разворачивается в постапокалиптическом мире, в котором поверхность Земли стала непригодной для жизни из-за отсутствия кислорода. Выжившие люди нашли спасение в специальных бункерах, оснащённых генераторами. Мать и дочь, потерявшие главу семьи, вынуждены бороться с прибывшими к ним в убежище двумя незнакомцами, отчаянно нуждающимися в воздухе.

«Наш фильм о конфликтующих матери и дочери, которые борются за выживание. Им нужно научиться друг другу доверять, ведь даже малейший промах может обернуться мучительной смертью. Есть ли семьи, у которых всё это не найдёт отклик?» — сказал режиссёр Стефон Бристоль в беседе с People.

В фильме снялись Милла Йовович, Сэм Уортингтон, Дженнифер Хадсон, Рауль Кастильо, Куавенжане Уоллис, Дэн Мартин и другие артисты.