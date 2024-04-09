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Жизнь без кислорода и мир русского балета: в кинотеатрах выходят фильмы «Туман», «Манкимэн» и «Джойка»

В четверг, 11 апреля, в российских кинотеатрах стартует показ боевиков «Падение империи» о гражданской войне в США и «Манкимэн», в котором герой Дева Пателя мстит влиятельным людям за свою семью. Также зрители смогут посмотреть российский детективный триллер «Туман» о кинооператоре Кате, расследующей пропажу двух метеорологов, фантастический фильм «Дыши!» о будущем, где отсутствует кислород, и драму «Джойка» про американку, стремящуюся стать звездой русского балета.

В кинотеатрах выходят фильмы «Туман», «Манкимэн» и «Джойка»
© Кадр из фильма «Туман»

«Падение империи» (Civil War)

Кинематографисты из США и Великобритании представляют драматический боевик о гражданской войне в Америке. Режиссёром и сценаристом проекта выступил Алекс Гарленд — по его произведениям ранее были сняты фильмы «Пляж» и «28 дней спустя».

В центре сюжета — команда военных журналистов, которая под руководством опытного фотографа Ли Смит (Кирстен Данст) направляется в Вашингтон, чтобы успеть взять интервью у бывшего президента Штатов, пока повстанческие группировки не разгромили столицу.

Кинокритики высоко оценили картину. На Rotten Tomatoes у неё 93% «свежести». По словам Мэтта Золлера Зейтца, автора портала Rogerebert.com, это великолепный проект, в котором есть жизненная сила.

«Падение империи» — это безумно убедительное и будоражащее зрелище. Превосходный фильм со своей неповторимой энергетикой, не похожий ни на одну другую работу Гарленда. Да и в целом картина отличается от всего, что кто-либо когда-либо снимал, хотя в ней и проскальзывают отголоски десятков других кинолент (и литературных произведений), которые, судя по всему, служили режиссёру вдохновением», — пишет кинокритик.

«Манкимэн» (Monkey Man)

Актёр Дев Патель («Лев», «Миллионер из трущоб») снял свой первый полнометражный фильм. До этого артист в качестве режиссёра работал над двумя короткометражными лентами: «Домашний покупатель» и Roborovski.

Действие криминального боевика с индийским колоритом разворачивается в Мумбае. Главный герой Кид намерен отомстить влиятельным людям за свою семью. Его мать подверглась жестокому обращению со стороны начальника полиции.

Он ежедневно тренируется и участвует в подпольных боях за деньги, а также работает в элитном ночном клубе, где погружается в мир богатых и порочных людей, чтобы в итоге свести счёты с авторитетами в мире криминала и подкупными политиками, без зазрения совести отнимающими у простых граждан всё.

Главную роль в боевике исполнил сам Патель. Для работы над фильмом он набирал массу в течение девяти месяцев. По словам артиста, в картине он постарался передать чувство отчаяния, которое охватывало его героя.

«Он своего рода загнанный в угол зверь, готовый сделать что угодно, лишь бы выжить: то и дело скалит зубы, брызжет слюной, кусается — поистине как животное. Развиваясь по ходу сюжета, он начинает, можно сказать, овладевать своими эмоциями, а его стиль становится более собранным и сдержанным», — рассказал Патель The New York Times.

«Туман»

Фильм «Туман» стал дебютным художественным полнометражным проектом режиссёра документального кино Наталии Гугуевой.

В ленте постановщица рассказала о молодом кинооператоре Кате, которая едет на труднодоступную метеостанцию вместе с метеорологом Андреем, чтобы снять документальную картину о таинственной пропаже семейной пары метеорологов, живших там ранее.

В актёрский состав вошли Валерия Репина, Денис Бондаренко, Ольга Красько, Евгений Харитонов, Олег Бойко.

По словам Наталии Гугуевой, основной конфликт фильма заключается в отношениях между мужчиной и женщиной, а также в женском выборе.

«Эта тема близка большому количеству людей, поэтому мы считаем, что наша картина зрительская и жанровая, хотя она имеет и все признаки авторского высказывания. Я получаю после показов большое количество откликов от зрителей, в которых они с волнением делятся тем, что подобная ситуация тяжело переживается ими годами, иногда десятилетиями», — объяснила кинематографист в интервью «АртМосковии».

Съёмки фильма проходили в Мурманской области. Лента участвовала во многих фестивалях — как российских, так и зарубежных — и была удостоена 24 наград.

«Джойка» (Joika)

В драме новозеландского режиссёра и сценариста Джеймса Напье рассказывается история американской балерины Джой Уомак, которой выпадает шанс стать частью мира элитного русского балета. Вопреки уговорам семьи, девушка едет в Россию и пытается во что бы то ни стало добиться признания в лучшей школе балета. Однако этот мир жесток, и Джой придётся на личном опыте это узнать. Она столкнётся с коварством, завистью, изнурительными тренировками.

Главную роль исполнила Талия Райдер («Дурные деньги»). Также в фильме снялись Дайана Крюгер, Олег Ивенко, Наталия Осипова, Борис Шиц, Томаш Кот, Каролина Грушка и другие.

«Дыши!» (Breathe)

Действие научно-фантастического триллера разворачивается в постапокалиптическом мире, в котором поверхность Земли стала непригодной для жизни из-за отсутствия кислорода. Выжившие люди нашли спасение в специальных бункерах, оснащённых генераторами. Мать и дочь, потерявшие главу семьи, вынуждены бороться с прибывшими к ним в убежище двумя незнакомцами, отчаянно нуждающимися в воздухе.

«Наш фильм о конфликтующих матери и дочери, которые борются за выживание. Им нужно научиться друг другу доверять, ведь даже малейший промах может обернуться мучительной смертью. Есть ли семьи, у которых всё это не найдёт отклик?» — сказал режиссёр Стефон Бристоль в беседе с People.

В фильме снялись Милла Йовович, Сэм Уортингтон, Дженнифер Хадсон, Рауль Кастильо, Куавенжане Уоллис, Дэн Мартин и другие артисты.

Фильмы и сериалы
Туман
Пляж
28 дней спустя
Миллионер из трущоб
Лев
Борис Шиц
Томаш Кот
Куавенжане Уоллис
Рауль Кастильо
Дэн Мартин
Олег Ивенко
Ольга Красько
Евгений Харитонов
Денис Бондаренко
Дженнифер Хадсон
Сэм Уортингтон
Наталия Осипова
Олег Бойко
Милла Йовович
Каролина Грушка
Алекс Гарленд