Алаква Кокс хочет видеть во втором сезоне сериала «Эхо» Зеленого гоблина

Актриса Алаква Кокс дала интервью изданию Screen Rant. В нём она поговорила про второй сезон сериала «Эхо» и рассказала о своих предпочтениях в шоу.

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Проект пока что не продлили на второй сезон, однако актриса уже хочет видеть в нём Зелёного гоблина и более глубокое раскрытие своей героини Майи.

Я бы хотела больше узнать о семье Майи. Я бы не возражала, если бы она поехала в Нью-Йорк и отомстила тем людям, которые причинили ей боль, а также использовали силы своих предков. Я думаю, это была бы классная сюжетная линия. И ещё хотелось бы увидеть Зелёного гоблина. Думаю, было бы круто.

Премьера «Эхо» состоялась 9 января 2024 года на стриминговом сервисе Disney+. Сериал стал частью пятой фазы киновселенной Marvel.