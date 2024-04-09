Что посмотреть на 46-м Московском Международном кинофестивале

Организаторы 46-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) уже объявили программу и членов жюри. И те, кто любит кино, уже вовсю готовятся, планируют свою неделю с 19 по 26 апреля, чтобы провести время на фестивале с наибольшей пользой. Большая часть кинолюбителей и профессионалов жалеет, что нельзя быть одновременно в нескольких местах.

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В этом году на фестивале пять конкурсных программ, соответственно, пять команд жюри. К конкурсам полного и короткого метра, документальных картин и российских новинок "Русские премьеры" добавился Кинофестиваль стран БРИКС, он впервые пройдет в рамках ММКФ.

Составили для наших читателей Гид, с которым удобно ходить на фестивале, отмечая просмотренное. А тем, кто не в Москве, можно на расстоянии планировать - за чем именно хочется последить в этом году. Организаторы гордятся тем, что суммарно в программе ММКФ 230 картин, а если считать вместе с лентами, представленными на фестивале БРИКС, то 260. Это на 20 процентов больше, чем в 2023 году. На фестивале более 30 мировых премьер, что на треть больше, чем в прошлом году.

Фильм открытия

"Открытое небо", режиссеры Мариана и Сантьяго Арриага (Мексика, Испания)

По сюжету братья-подростки Сальвадор и Фернандо угоняют джип своего отчима и отправляются к американской границе. Их цель - найти человека, который, по их мнению, стал причиной автокатастрофы, в которой два года назад погиб их отец. В пути к братьям присоединяется Паула, их недавно обретенная сводная сестра...

Фильм закрытия

"Майор Гром. Игра", режиссер Олег Трофим (Россия)

Сюжет продолжения развивается спустя год после событий первой части. На Игоря Грома обрушивается неожиданная популярность: его узнают на улицах, считают героем, про него вот-вот выпустят комикс... В новом фильме ему предстоит пройти испытание славой, а также столкнуться с таинственным суперзлодеем по прозвищу Призрак. Главным местом для событий фильма и полем битвы с суперзлодеем вновь станет альтернативный Санкт-Петербург. В ролях: Тихон Жизневский, Алексей Маклаков, Любовь Аксенова и другие. В прокат картина выйдет 23 мая, то есть почти на месяц позже премьеры на ММКФ. Поэтому на закрытии фестиваля ожидается большой наплыв фанатов популярного российского комикса.

География фестиваля

На первом и втором месте - Россия и Китай. Франция представила на фестиваль 20 фильмов, Испания - 15, Иран - 13, США - 12, Бразилия - 10, Индия и Италия - по 8 картин, Мексика и Аргентина - по 7, Германия - 6, Турция, Южная Корея, Япония и Бельгия - по пять. Также на ММКФ прислали свои работы Катар, Бангладеш, Румыния, Австрия, Финляндия и другие страны. В фестивальной программе представлена 21 страна из списка так называемых недружественных, что на порядок больше, чем в прошлом. 14 стран из представленных не было всего год назад. Это Венгрия, Греция, Эстония, Австрия, Марокко, Парагвай, Африка и другие.

Основной конкурс

Включает 11 фильмов из 12 стран. По словам программного директора и куратора Евгении Тирдатовой, ждут еще два.

"Конкурс, которым я горжусь, при том, что давно работаю на фестивале, он крепкий, компактный и очень драматичный. Режиссеры смотрят в корень", - сказала Тирдатова.

Фильмы, которые вошли в конкурс, это:



"21 рубин", режиссер Чиприан Мега, Румыния;

"Все вскроется", Петер Кеглевич, Австрия;

"Шлимазл", Силке Эндерс, Германия;

"Выжить в Мо...", Григоре Бекет, Республика Молдова, Россия, Румыния;

"Дыхание холода", Нахид Азизи Седиг, Иран;

"Лесной царь", Горан Радованович, Сербия, Болгария;

"Мартин читает Коран", Юрий Сауле, Германия;

"Меж псом и волком", Мурат Дюзгюноглу, Турция;

"Нирвана", Асиф Ислам, Бангладеш;

"Стыд", Мигель Сальгадо, Мексика, Катар;

"Пришелец", Иван Соснин, Россия.

Жюри основного конкурса: председатель - Фридрик Тор Фридрикссон (Исландия). С ним вместе Елена Лядова, Игорь Волошин (Россия), Хусейн Карабей (Турция).

Конкурс "Русские премьеры"

Пройдет на ММКФ в третий раз. Соревноваться будут 7 фильмов.

Жюри конкурса "Русские премьеры": председатель Александр Акопов, Татьяна Лютаева и Андрей Зайцев.

Конкурс документального кино

Куратор Григорий Либергал обозначил тенденцию: авторских документальных фильмов в мире снимается все меньше, примерно раз в пять, а вот фестивалей документального кино становится все больше, их количество увеличилось раз в 20. Напомним, что неигровое кино на ММКФ представлено широко. Помимо конкурса существует еще программа "Свободная мысль". Григорий Либергал подчеркнул, что и в этой программе все фильмы в этот раз премьерные. Фильмов в конкурсе семь. Из них к четырем имеет отношение наша страна.

"Где мой дом?", режиссер Анна Бергер, Финляндия, Россия;

"И жили они долго и счастливо, или Почему динозавры вымерли", Дарина Умнова, Россия;

"Нелюбимка", Станислав Сорокин, Россия;

"Я иду домой", режиссер Владислав Рытков, Россия;

"Ладья", Сэм Калантари, Иран;

"Мэй", Ло Донг, Китай;

"Самозванцы", Роко Д. Маркес, Мексика, Австралия;

"Территория", Алекс Галан, Испания, Кыргызстан.

Жюри конкурса документального кино: председатель Рехад Десай (Южная Африка), Хакан Айтекин (Турция) и Сергей Головецкий (Россия).

Конкурс короткометражных фильмов

В конкурсе представлено 19 картин. Куратор программы Надежда Королева сказала, что основная тема программы - семья и семейные ценности. Названия картин можно посмотреть на сайте "РГ".

Жюри конкурса короткого метра: председатель Абделила эль-Джаухарим (Марокко), Мария Андреева (Россия) и Макс Вайсберг (США).

Фестиваль стран БРИКС

Конкурсная программа включает 8 картин.

"Ненормальный", режиссер Илья Маланин, Россия;

"Шаг к мечте: раз и навсегда", Дун Чэнпэн, Китай;

"После ухода", Реза Неяти, Иран;

"Примитив", Амитаба Чатерджи, Индия;

"Сэкондс", Лиес Кун, ЮАР;

"Жокей пустыни", Абу Бакр Шауки, Саудовская Аравия, Египет; "Крысиная дыра", Моххамед Эль-Самман, Египет;

"Пуреза", Ренато Барбиери, Бразилия.

Жюри фестиваля стран БРИКС: председатель Алексей Пиманов (Россия), Найла аль Хаджа (ОАЭ), Йиргашева Тешоме Амаре (Эфиопия), Жао Шугуанг (Китай), Флоренс Мейсебе (ЮАР).

Внеконкурсные программы ММКФ

Всего их порядка 20. Следует отметить, что список и направление внеконкурсных программ в этом году изменились. Тех, что были прежде, почти не осталось. К тому же фестиваль отказался от ретроспектив в том виде, в котором зрители привыкли их видеть. Ретроспективы вошли в образовательные программы, фестиваль, как и предыдущие два года, ориентируется на молодых, для студентов предусмотрены всяческие льготы. Также на ММКФ традиционно будет проводиться бизнес-программа. Она тоже будет рассчитана во многом на взаимодействие со странами БРИКС.

Среди программ внеконкурсных - мотивирующая "Рецепт успеха", рассчитанная в том числе и на подрастающее поколение, "Взрослым о детях", посвященная черно-белому кино "Черно-белый мир", программа, в которой собраны роуд-муви "Путь в тысячу ли". Есть программа "Блокбастеры народов мира" и есть та, где собраны картины, в том числе и дебютные вгиковцев. В программе "Дикие ночи" собраны хорроры и триллеры с различных кинофестивалей мира. В рамках этой программы на ММКФ пройдет "Ночь ужасов", где будут показаны три картины. Задача ее организаторов (куратор программы Егор Москвитин) напугать зрителей так, чтобы они не уснули.

Сериалы

Программа "Первая серия"

В этом году в ней шесть сериалов:

"Трасса", Россия (онлайн-кинотеатр Окко);

"Проект "Прометей", Россия (Кинопоиск);

"Нелюди", Словения;

"Панчо Вилья", Мексика;

"Львиная шкура", Иран;

"Визитер", Исландия.

Тенденции

Спектр тем очень широк, будут картины об СВО, о том, как победить болезнь, военные драмы, семейные картины. Иван Кудрявцев также очертил круг тем, которые поднимают картины, отобранные на 46-й Московский Международный кинофестиваль:

- Два тренда, которые бросились в глаза при отборе в этом году, - это "ч/б" и "смелость". В кино вдруг как-то внезапно погас цвет, сразу во многих картинах: такое ощущение, что кинематограф словно "не сердится, но сосредотачивается", предлагая зрителю сыграть в некую игру, где цвет - ограничение в средствах и вызов воображению одновременно. Исследовать этот тренд мы приглашаем в программе "Черно-белый мир". Запрос же на авторскую смелость - в темах ("Мартин читает Коран", "21 рубин") и в формах ("Надо снимать фильмы о любви", "Нирвана") породил ответы во многих программах - от международного и документального конкурса до "Русских премьер" и "Диких ночей".

Десятка фильмов от Ивана Кудрявцева

По традиции председатель отборочной комиссии кинофестиваля Иван Кудрявцев специально для читателей "РГ" рекомендует 10 фильмов, к которым стоит присмотреться: